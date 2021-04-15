منوبة : الهياكل النقابية التربوية تقرّر ايقاف الدروس بجميع المؤسسات التربوية في طبربة خوفا من انتشار العدوى

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قرّرت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي والتعليم الاساسي وعملة التربية والقيمين والقيمين العامين في ولاية منوبة والنقابات الاساسية التابعة لها بطبربة، اليوم الخميس تعليق الدروس من اليوم الخميس الى الاحد 25 افريل الجاري في معتمدية طبربة، وهي مدّة العزل التي قرّرتها اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس « كورونا » لاعتمادها في معتمدية طبربة، بعد تصنيفها منطقة حمراء موبوءة عالية الخطورة وفق بيان مشترك صدر اليوم.وفسّرت الهياكل النقابية المجتمعة بمقر الاتحاد المحلي للشغل في طبربة، باشراف الاتحاد الجهوي للشغل في منوبة ، القرار المخالف لإجراءات اللجنة الجهوية التي طالبت بمواصلة الدروس بشكل عادي، بتصاعد وتيرة انتشار العدوى واصفة قرار المصالح الجهوية مرتجلا ولم يأخذ بعين الاعتبار سلامة التلاميذ والاطار التربوي بالمؤسسات التربوية.ودعت الفروع الجامعية والنقابات الاساسية المصالج الجهوية والمحلية الى تحمل مسؤولياتها حماية لصحة منظوريها وتلاميذ المنطقة.وشهدت المؤسسات التربوية طبربة وعدد من المرافق العمومية منها المقرات الامنية ، اليوم الخميس انطلاق حملة تعقيم واسعة، كما قامت وحدات الامن والحرس الوطنيين والشرطة البلدية والبيئية بتوعية وتحسيس المواطنين وخاصة بالاسواق والفضاءات العمومية.يشار الى انه تم تصنيف معتمدية طبربة منطقة حمراء، اثر الارتفاع الملحوظ لعدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة في وتجاوزها مؤشر 100 حالة لكل 100 الف ساكن، بعدد 400 اصابة لكل 100 الف ساكن خلال الاسبوعين الاخيرين ، وفق تأكيد معطيات الادارة الجهوية للصحة في منوبة .وقد تقرّر بناء على دقّة هذا الوضع الصحي وحرصا على كسر حلقة العدوى بها ، عزلها بغلق جميع منافذها ماعدا للعمل وللضرورة القصوى بداية من منتصف نهار اليوم الخميس ، واقرار توقيت حظر التجوّل انطلاقا من موعد الإفطار الى الساعة الخامسة صباحا.ويذكر ان معتمدية طبربة سجلت اليوم الخميس 13 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 82 حالة سجلتها ولاية منوبة، كما بلغ عدد الاصابات النشيطة بها 187 منهم 05 حالات محل الايواء بالمستشفيات.وبلغ اجمالي حالات الاصابة بها منذ بداية الجائحة2057 حالة منهم 1806 حالة شفاء و64 حالة وفاة.