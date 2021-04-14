منظّمات وأحزاب وشخصيات تعبّر عن مساندتها المطلقة لأبناء (وات) وتطالب الحكومة بمراجعة التعيينات الأخبرة في القطاع الإعلامي

عبّرت مجموعة من المنظّمات والأحزاب والشخصيات الوطنيّة، عن "مساندتها المطلقة لموظّفي وصحفيي وكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) ولنضالاتهم المشروعة، من أٔجل تحرير القطاع"، مطالبة في هذا الصدد، الحكومة، بمراجعة التّعيينات الأخيرة على رأس كلّ من (وات) وإذاعة شمس أف أم، واعتماد معايير الكفاءة والمهنيّة والحياد في التّعيينات والتوقّف عن محاولات تطويع القطاع لخدمة حزامها السّياسي.
واعتبرت الأطراف الممضية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، تحت عنوان "ارفعوا أٔيديكم عن الإعلام"، أنّ التعيين الجديد على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمرفوض من قبل صحفييها وموظّفيها، يهدف إلى "السّيطرة على المؤسسة وضمان ولائها لحركة النّهضة وشركائها ويتنزل في إطار خطّة ممنهجة لتصفية الانتقال الدّيمقراطي والاستفراد بالحكم من طرف حركة النّهضة وشركائها".
ودعا البيان القوى الوطنية، إلى "العمل على مزيد تنسيق جهودها والتصدي لهذه الممارسات، بالنظر إلى خطورة ما يتعرّض له الانتقال الدّيمقراطي، عبر محاولة تركيع قطاع الإعلام" كما طالبها بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة ليوم غد الخميس أمام المقرّ المركزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساندة لصحفييها وموظّفيها ودفاعا عن استقلاليّة مرفق الإعلام.
وقد شرع أبناء (وات) منذ 6 أفريل 2021 في تنفيذ اعتصام بمقر الوكالة احتجاجا على "التعيين الحزبي المفضوح" لكمال بن يونس، على رأس المؤسسة. كما تقرر الدخول في إضراب عام عن العمل مركزيا وجهويا وذلك يوم 22 أفريل الجاري.
يُذكر أنّ الأطراف الممضية في هذا البيان المشترك هي:
المنظمات
ائتلاف صمود (حسام الحامي)
نقابة الوطنية للصحفيين (أميرة محمد)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمال مسلم)
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (يسرى فراوس)
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (علاء المونتي)
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (نجمة العوادي)
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (منير الشرفي)
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي (سامي بن سلامة)
جمعية البوصلة (سليم خراط)
مركز تونس لحرية الصحافة (محمد معالي)
جمعية بيتي (سناء بن عاشور)
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين (شريف خرايفي)
ائتلاف ملتزمون (نبيل بن عزوز)
الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات (حسيب العبيدي)
المعهد الدولي للإنماء الانساني (آمنة الجبلاوي)
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (وحيد الفرشيشي)
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة (حبيب القزدغلي)
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي (هشام سكيك)
الهيئة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (محي الدين شربيب)
جمعية أصوات نساء (سارة بن سعيد)
جمعية لا سلام بدون عدل (فرج فنيش)
// الأحزاب
المسار الديمقراطي الاجتماعي (فوزي الشرفي)
الحزب الاشتراكي (منصف الشريقي)
حركة الشعب (زهير المغزاوي)
مشروع تونس (محسن مرزوق)
التيار الشعبي (زهير حمدي)
حزب الجبهة الشعبية (عمر الماجري)
الشخصيات
الصادق بالعيد
كمال الجندوبي
مختار الطريفي
حمادي بن جاب الله
شوقي الطبيب
يوسف الصديق
محمد فاضل بن محفوظ
لطفي لرقط
ناجي البغوري
الصحبي بن فرج
رفيق الشلي
بسام الطريفي
محمد الكيلاني
جنيدي عبد الجواد
نضال الصالحي
محي الدين لاغة
ليث بن بشر
رمزي الجبابلي
إيهاب الطرابلسي
زينب التوجاني
فتحي الجلاصي
هديان بلحسن
سلوى الشرفي
رفيق بوجدارية
لسعد الجموسي
راضي بن خود
ليلى شاكر
فاخر السماوي
نور الهدى باديس
محمد علي المولهي
نهال بن عمر
جومان الامام
سميرة الفاسي
إبراهيم بن صالح
زهية جويرو
واعتبرت الأطراف الممضية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، تحت عنوان "ارفعوا أٔيديكم عن الإعلام"، أنّ التعيين الجديد على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمرفوض من قبل صحفييها وموظّفيها، يهدف إلى "السّيطرة على المؤسسة وضمان ولائها لحركة النّهضة وشركائها ويتنزل في إطار خطّة ممنهجة لتصفية الانتقال الدّيمقراطي والاستفراد بالحكم من طرف حركة النّهضة وشركائها".
ودعا البيان القوى الوطنية، إلى "العمل على مزيد تنسيق جهودها والتصدي لهذه الممارسات، بالنظر إلى خطورة ما يتعرّض له الانتقال الدّيمقراطي، عبر محاولة تركيع قطاع الإعلام" كما طالبها بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة ليوم غد الخميس أمام المقرّ المركزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساندة لصحفييها وموظّفيها ودفاعا عن استقلاليّة مرفق الإعلام.
وقد شرع أبناء (وات) منذ 6 أفريل 2021 في تنفيذ اعتصام بمقر الوكالة احتجاجا على "التعيين الحزبي المفضوح" لكمال بن يونس، على رأس المؤسسة. كما تقرر الدخول في إضراب عام عن العمل مركزيا وجهويا وذلك يوم 22 أفريل الجاري.
يُذكر أنّ الأطراف الممضية في هذا البيان المشترك هي:
المنظمات
ائتلاف صمود (حسام الحامي)
نقابة الوطنية للصحفيين (أميرة محمد)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمال مسلم)
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (يسرى فراوس)
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (علاء المونتي)
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (نجمة العوادي)
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (منير الشرفي)
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي (سامي بن سلامة)
جمعية البوصلة (سليم خراط)
مركز تونس لحرية الصحافة (محمد معالي)
جمعية بيتي (سناء بن عاشور)
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين (شريف خرايفي)
ائتلاف ملتزمون (نبيل بن عزوز)
الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات (حسيب العبيدي)
المعهد الدولي للإنماء الانساني (آمنة الجبلاوي)
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (وحيد الفرشيشي)
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة (حبيب القزدغلي)
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي (هشام سكيك)
الهيئة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (محي الدين شربيب)
جمعية أصوات نساء (سارة بن سعيد)
جمعية لا سلام بدون عدل (فرج فنيش)
// الأحزاب
المسار الديمقراطي الاجتماعي (فوزي الشرفي)
الحزب الاشتراكي (منصف الشريقي)
حركة الشعب (زهير المغزاوي)
مشروع تونس (محسن مرزوق)
التيار الشعبي (زهير حمدي)
حزب الجبهة الشعبية (عمر الماجري)
الشخصيات
الصادق بالعيد
كمال الجندوبي
مختار الطريفي
حمادي بن جاب الله
شوقي الطبيب
يوسف الصديق
محمد فاضل بن محفوظ
لطفي لرقط
ناجي البغوري
الصحبي بن فرج
رفيق الشلي
بسام الطريفي
محمد الكيلاني
جنيدي عبد الجواد
نضال الصالحي
محي الدين لاغة
ليث بن بشر
رمزي الجبابلي
إيهاب الطرابلسي
زينب التوجاني
فتحي الجلاصي
هديان بلحسن
سلوى الشرفي
رفيق بوجدارية
لسعد الجموسي
راضي بن خود
ليلى شاكر
فاخر السماوي
نور الهدى باديس
محمد علي المولهي
نهال بن عمر
جومان الامام
سميرة الفاسي
إبراهيم بن صالح
زهية جويرو
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