منظّمات وأحزاب وشخصيات تعبّر عن مساندتها المطلقة لأبناء (وات) وتطالب الحكومة بمراجعة التعيينات الأخبرة في القطاع الإعلامي

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عبّرت مجموعة من المنظّمات والأحزاب والشخصيات الوطنيّة، عن "مساندتها المطلقة لموظّفي وصحفيي وكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) ولنضالاتهم المشروعة، من أٔجل تحرير القطاع"، مطالبة في هذا الصدد، الحكومة، بمراجعة التّعيينات الأخيرة على رأس كلّ من (وات) وإذاعة شمس أف أم، واعتماد معايير الكفاءة والمهنيّة والحياد في التّعيينات والتوقّف عن محاولات تطويع القطاع لخدمة حزامها السّياسي.واعتبرت الأطراف الممضية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، تحت عنوان "ارفعوا أٔيديكم عن الإعلام"، أنّ التعيين الجديد على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمرفوض من قبل صحفييها وموظّفيها، يهدف إلى "السّيطرة على المؤسسة وضمان ولائها لحركة النّهضة وشركائها ويتنزل في إطار خطّة ممنهجة لتصفية الانتقال الدّيمقراطي والاستفراد بالحكم من طرف حركة النّهضة وشركائها".ودعا البيان القوى الوطنية، إلى "العمل على مزيد تنسيق جهودها والتصدي لهذه الممارسات، بالنظر إلى خطورة ما يتعرّض له الانتقال الدّيمقراطي، عبر محاولة تركيع قطاع الإعلام" كما طالبها بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة ليوم غد الخميس أمام المقرّ المركزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساندة لصحفييها وموظّفيها ودفاعا عن استقلاليّة مرفق الإعلام.وقد شرع أبناء (وات) منذ 6 أفريل 2021 في تنفيذ اعتصام بمقر الوكالة احتجاجا على "التعيين الحزبي المفضوح" لكمال بن يونس، على رأس المؤسسة. كما تقرر الدخول في إضراب عام عن العمل مركزيا وجهويا وذلك يوم 22 أفريل الجاري.ائتلاف صمود (حسام الحامي)نقابة الوطنية للصحفيين (أميرة محمد)الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمال مسلم)الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (يسرى فراوس)المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (علاء المونتي)جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (نجمة العوادي)المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (منير الشرفي)منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي (سامي بن سلامة)جمعية البوصلة (سليم خراط)مركز تونس لحرية الصحافة (محمد معالي)جمعية بيتي (سناء بن عاشور)اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين (شريف خرايفي)ائتلاف ملتزمون (نبيل بن عزوز)الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات (حسيب العبيدي)المعهد الدولي للإنماء الانساني (آمنة الجبلاوي)الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (وحيد الفرشيشي)جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة (حبيب القزدغلي)منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي (هشام سكيك)الهيئة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (محي الدين شربيب)جمعية أصوات نساء (سارة بن سعيد)جمعية لا سلام بدون عدل (فرج فنيش)// الأحزابالمسار الديمقراطي الاجتماعي (فوزي الشرفي)الحزب الاشتراكي (منصف الشريقي)حركة الشعب (زهير المغزاوي)مشروع تونس (محسن مرزوق)التيار الشعبي (زهير حمدي)حزب الجبهة الشعبية (عمر الماجري)الصادق بالعيدكمال الجندوبيمختار الطريفيحمادي بن جاب اللهشوقي الطبيبيوسف الصديقمحمد فاضل بن محفوظلطفي لرقطناجي البغوريالصحبي بن فرجرفيق الشليبسام الطريفيمحمد الكيلانيجنيدي عبد الجوادنضال الصالحيمحي الدين لاغةليث بن بشررمزي الجبابليإيهاب الطرابلسيزينب التوجانيفتحي الجلاصيهديان بلحسنسلوى الشرفيرفيق بوجداريةلسعد الجموسيراضي بن خودليلى شاكرفاخر السماوينور الهدى باديسمحمد علي المولهينهال بن عمرجومان الامامسميرة الفاسيإبراهيم بن صالحزهية جويرو