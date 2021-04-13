المهدية: مواطنون يحرقون مركز امن وسيارة أمنية على إثر حادث مرور راح ضحيته شابان

وات -

أقدم عدد من أهالي منطقة السواسي من ولاية المهدية، مساء امس الاثنين، على حرق مركز امن وسيارة أمنية على إثر وفاة شابين في حادث مرور تسببت فيه سيارة امنية، وفق ما أكده مصدر أمني ل(وات).وأفاد المصدر الامني أن أقارب الشابين احرقوا مركز الامن والسيارة الأمنية كردة فعل على وفاة الشابين بعد ان صدمتهما سيارة أمنية، واوضح أن الضحيتين كانا يمتطيان دراجة نارية قبل أن تصدمها السيارة الأمنية، ويفارقا الحياة، وهو ما خلف حالة احتقان لدى ذويهما.وأوضح نفس المصدر أن النيران أتت على كامل مركز الأمن والسيارة الأمنية القابعة أمامه، فيما غادر رجال الأمن المركز دون تسجيل أضرار بشرية.