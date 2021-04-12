رئيس الحكومة يعطي اشارة انطلاق تسليم 4 الاف مسكن اجتماعي بالجمهورية من بينها 403 بولاية القيروان

وات -

اعطى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاثنين، اشارة الانطلاق في توزيع 4 الاف مسكن اجتماعي بكامل الجمهورية بالاشراف على موكب تسليم 403 مسكنا اجتماعيا بولاية القيروان بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر وعدد من الاطارات الجهوية وعائلات شهداء المؤسسة الامنية والعسكرية ومواطنين منتفعين بهذه المساكنواكد المشيشي في تصريح اعلامي ان تسليم هذه المساكن يأتي تكريسا لسياسة البعد الاجتماعي التي انتهجتها الحكومة في عملها والتي تاخذ بعين الاعتبار عدم قدرة بعض الفئات الاجتماعية على اقتناء مسكن .واضاف ان الحكومة ارست منذ سنة 2012 البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتم إنجاز العديد من الوحدات السكنية لكن تعطل في عدة فترات عند اسناد هذه الوحدات مشيرا الى انه تم اليوم الإنطلاق من ولاية القيروان في إسناد اكثر من 400 مسكن اجتماعي وسيتم توزيع 4 آلاف مسكن تباعا بمختلف ولايات الجمهورية خلال الفترة القادمةوبين ان هذا المشروع الممول من قبل المملكة العربية السعودية يتنزل في اطار علاقات التعاون التونسي السعودي في المجال الاجتماعي الذي يشمل تمويل السكن الاجتماعي بالاضافة الى تمويل المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بولاية القيروان وغيرها من المشاريعومن جانبه افاد سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، ان افتتاح تسليم هذه الوحدات السكنية يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وهي امتداد للمشاريع التي تمولها المملكة في تونس منذ سنة 1975 من خلال قروض او هباتواضاف انه تم في هذا الاطار انجاز 21 مشروعا ومازال 13 مشروعا بعضها قيد التنفيذ وقريبا يتم التسليم وبعضها في مرحلة الاعداد والدراسات الخاصة بهاولفت السفير الى ان مدينة القيروان تحظى بعناية خاصة لدى المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين في زيارته الاخيرة الى تونس وضع حجر الاساس لمستشفى الملك سلمان في القيروان واذن بالاعتناء وتجديد جامع عقبة بن نافع بالاضافة الى مشاريع اخرى بمدينة تونسواوضح ان المستشفى الجامعي الملك بن سلمان بالقيروان بلغ حاليا مراحله النهائية من الدراسات من الجانبين التونسي والسعودي معتبرا ان جائحة كورونا خلال سنة 2020 القت بظلالها على التاخير الذي شهدته هذه الدراسات وتعهد بان تنطلق اشغال بناء المستشفى وتهيئة جامع عقبة بن نافع في الاشهر القريبةيشار الى ان المساكن الاجتماعية التي تم الانطلاق في توزيعها اليوم تتوزع الى 331 مسكنا بالقيروان المدينة (المنار) وتبلغ كلفتها 21 مليون دينار و72 مسكنا بمعتمدية السبيخة بكلفة جملية بلغت 2ر4 مليون دينار ، وفق ما افاد به وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية كمال الدوخ في تصريح لـ(وات)وتبلغ مساحة المسكن الاجتماعي الواحد حوالي 75 مترا مربعا بكلفة 65 الف دينار يدفع منها المستفيد 27 الف دينار اي ما يقارب 100 دينار شهريا على مدى 25 سنة ، بحسب نفس المصدر