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النجم الساحلي - محمد امين بن عمر يخضع لعملية جراحية على مستوى الاربطة المتقاطعة

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 19:23 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - اجرى لاعب ارتكاز النجم الساحلي والمنتخب التونسي لكرة القدم محمد امين بن عمر يوم الجمعة عملية جراحية في الركبة بعد الاصابة التي تعرض على مستوى الاربطة المتقاطعة خلال المباراة امام النادي الافريقي لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 31 مارس الماضي.
ومن المنتظر ان يخضع محمد امين بن عمر (28 عاما) لفترة راحة لمدة ستة اشهر قبل الشروع في برنامج تاهيلي لاستئناف نشاطه مجددا مع فريق جوهرة الساحل.
يذكر انه سبق لمحمد امين بن عمر ان تعرض لاصابة مماثلة في الاربطة المتقاطعة في شهر افريل 2019.

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