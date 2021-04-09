كرة اليد - المصري باسم السبكي مدربا جديدا للترجي الرياضي

اعلن الترجي الرياضي يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب المصري باسم السبكي لمدة سنة ونصف للاشراف على فريق اكابر كرة اليد بعد القطيعة بالتراضي مع نجيب بن ثاير في موفى شهر مارس الماضي.

وكان الترجي الرياضي حامل اللقب ضمن تاهله الى مرحلة التتويج للبطولة بعد تصدره المجموعة الثانية في اعقاب المرحلة الاولى.





