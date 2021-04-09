الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 9 أفريل 2021

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مدنين: 3 وفيات و133 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 110 حالات تعافي

قابس: تسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 659 حالة

مدنين: 3 وفيات و133 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 110 حالات تعافي

جندوبة: اجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" يتخطى ال3000 بعد رفع اكثر من 14 الف عيّنة

سوسة: تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة و133 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 418 حالة، والاصابات الى 10 آلاف و836 إصابة منذ ظهور الوباء، منها 9260 حالة تعافي، بعد تسجيل 110 حالات شفاء جديدة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزعت هذه الاصابات، إلى 35 إصابة بجرجيس، و33 إصابة بحومة السوق، و16 إصابة بمدنين الجنوبية، و14 إصابة بكل من ميدون ومدنين الشمالية، و9 إصابات بأجيم، و8 ببن قردان، و4 إصابات بسيدي مخلوف، فيما توزعت حالات الشفاء، إلى 27 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و23 بسيدي مخلوف، و16 بميدون و13 ببن قردان، و12 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و6 بمدنين الشمالية، و3 حالات بأجيم.وشملت، 3 أعوان صحة و3 تلاميذ، ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ الى 291 إصابة، وفي قطاع الصحة الى 184 إصابة منذ ظهور الوباء،وينطلق، اليوم الجمعة، وفق ما بيّنه الدكتور العنز، لـ(وات)، فريقين من الصحة في عمليات مسح بمعتمديتي جرجيس وسيدي مخلوف، بعد الانتهاء من معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية وذلك في اطار التقصي العشوائي حول مناعة الاشخاص ضد فيروس "كورونا" بعدد 20 عينة من كل معتمدية.من جانب آخر، مكنت حملة التلقيح ضد وباء "كورونا"، من تطعيم 6064 شخصا بين مهنيي الصحة وكبار السن، منذ انطلاقها الى يوم أمس، من خلال تقديم اعوان الصحة لـ344 جرعة، منها 44 جرعة تذكير و300 جرعة اولى.وتوزعت جرعات يوم أمس الخميس حسب المراكز، بين 188 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بحومة السوق، و156 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين.افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بأن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 182 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 52 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابيةواوضح حمدي ان الإصابات تتوزع الى 23 اصابة بقابس الجنوبية، و07 اصابات بقابس المدينة، و06 اصابات بغنوش، و05 اصابات بكل من مطماطة الجديدة ومارث، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بالحامة، واصابة واحدة (01) بدخيلة توجان.وأضاف أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9781 شخصا من بين 10594 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 813 حالة من بينها 243 حالة بقابس الجنوبية و241 حالة بمارث، و96 حالة بقابس المدينة، و73 حالة بالحامة.ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، في ولاية الكاف، إلى 6066 إصابة، بعد الكشف عن نتائج 255 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت في 7 أفريل الجاري، أفرزت عن تسجيل 105 إصابات جديدة بالفيروس دون تسجيل حالات وفاة.وأظهر التّحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة، ارتفاعا ملحوظا في عدد المقيمين بالمستشفيات، حيث بلغ 66 شخصا، منهم 15 حالة في الانعاش.وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الـ10 الأيام الأخيرة، إلى 659 شخصا، وهو رقم اعتبره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، "مفزعا"، باعتباره يدل على انتشار واسع للوباء في الجهة، حسب تقديره، داعيا المواطنين إلى مزيد اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه.يذكر أن اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، كانت قد اتخذت منذ أسبوع جملة من القرارات للحد من انتشار الوباء في الجهة، سيما بعد تفشي الفيروس في عدة مناطق، منها منع أساتذة التعليم في معهد تاجروين ومعهد ابن الجزار بنبر من الدخول الى قاعة الأساتذة لمدة 14 يوما، وغلق 3 مدارس إبتدائية بمنطقة الحوض بتاجروين، إلى جانب منع انتصاب الأسواق الأسبوعية وغلق الحمامات بكل من الكاف وتاجروين ونبر.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة و133 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 418 حالة، والاصابات الى 10 آلاف و836 إصابة منذ ظهور الوباء، منها 9260 حالة تعافي، بعد تسجيل 110 حالات شفاء جديدة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزعت هذه الاصابات، إلى 35 إصابة بجرجيس، و33 إصابة بحومة السوق، و16 إصابة بمدنين الجنوبية، و14 إصابة بكل من ميدون ومدنين الشمالية، و9 إصابات بأجيم، و8 ببن قردان، و4 إصابات بسيدي مخلوف، فيما توزعت حالات الشفاء، إلى 27 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و23 بسيدي مخلوف، و16 بميدون و13 ببن قردان، و12 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و6 بمدنين الشمالية، و3 حالات بأجيم.وشملت، 3 أعوان صحة و3 تلاميذ، ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ الى 291 إصابة، وفي قطاع الصحة الى 184 إصابة منذ ظهور الوباء،وينطلق، اليوم الجمعة، وفق ما بيّنه الدكتور العنز، لـ(وات)، فريقين من الصحة في عمليات مسح بمعتمديتي جرجيس وسيدي مخلوف، بعد الانتهاء من معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية وذلك في اطار التقصي العشوائي حول مناعة الاشخاص ضد فيروس "كورونا" بعدد 20 عينة من كل معتمدية.من جانب آخر، مكنت حملة التلقيح ضد وباء "كورونا"، من تطعيم 6064 شخصا بين مهنيي الصحة وكبار السن، منذ انطلاقها الى يوم أمس، من خلال تقديم اعوان الصحة لـ344 جرعة، منها 44 جرعة تذكير و300 جرعة اولى.وتوزعت جرعات يوم أمس الخميس حسب المراكز، بين 188 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بحومة السوق، و156 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين.تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة (12 افريل 2020) والى غاية اول امس الأربعاء، عتبة ال3000 مصاب من مجموع 14183 اخضعوا لاجراء التحاليل المخبرية، فيما بلغ عدد الوفيات 191 حالة، وفق حصيلة صادرة صباح اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحةوتصدرت الدائرة الصحية التابعة لمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية لائحة الإصابات وعدد الوفيات وذلك بتسجيلها لنحو 1690 إصابة و66 حالة وفاة، وسجلت بالدائرة الصحية بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان 569 إصابة و40 حالة وفاة، وسجلت بالدائرة الصحية بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز التي سجلت فيها اول إصابة 344 إصابة و26 حالة وفاة.وبلغ عدد الاصابات بالدائرة الصحية بطبرقة 191 إصابة و17 حالة وفاة، ودائرة عين دراهم 190 إصابة و18 حالة وفاة، لتتذيل دائرة فرنانة لائحة الإصابات وذلك بتسجيلها ل101 إصابة و17 حالة وفاة.وبعد توقف فاق الشهر عاد قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة لاستقبال عدد من المصابين حيث بلغ عدد المقيمين فيه الى غاية يوم الأربعاء المنقضي، 03 مصابين وبلغ عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 30 مصابا.تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، حيث سجلت الجهة امس الخميس 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 650 وفاة منذ ظهور الوباءواوردت الادارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي رصد 208 إصابات جديدة امس الخميس، حيث ارتفع العدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة إلى 19224 حالةويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 135 مصابا من بينهم 26 في حالة إنعاش .