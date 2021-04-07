مراجعة منظومة الأقطاب التكنولوجية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة

انعقد ظهر يوم الأربعاء 07 أفريل 2021 مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي خصّص لمراجعة منظومة الأقطاب التكنولوجية.



وأبرز رئيس الحكومة أن مراجعة منظومة الأقطاب التكنولوجية وطرح اشكالياتها أضحت ضرورة اليوم لدورها في دعم الاستثمار واحداث مؤسسات ناشئة، مبرزا أن التطوير التكنولوجي والصناعي وفضاءات الانتاج تُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.



