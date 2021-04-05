الرابطة 2 - تحديد تواريخ مقابلات مرحلة الصعود

انعقد بعد ظهر اليوم بمقر الجامعة اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور وديع الجرىء و بحضور السيد أمين موقو رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات و رؤساء و مثلي النوادي الثمانية المترشحة لمرحلة الصعود من الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى ، و اتفق الحاضرون على ما يلي:- أن تسهر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على تنظيم و تسير هذه الدورة- أن تدور كل المباريات بملاعب محايدة بالعاصمة من العشب الطبيعي أو الاصطناعي من الجيل الرابع أو الخامس .- أن يتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مجموعتين تضم كل واحدة 4 فرق و سيتم سحب القرعة الليلة مباشرة انطلاقا من الساعة العاشرة و عشرة دقائق على القناة الوطنية الثانية خلال برنامج "الرابطة المحترفة الثانية ".- أن تقدم الجامعة للفرق الثمانية المتأهلة منحة ب20 ألف دينار لمجابهة مصارف هذه الـــدورة .- أن يتم إلغاء كل انذرات اللاعبين ما عدى من هم تحت طائلة عقوبة جمع الانذار الثالث عقب مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى أو أية عقوبة تأديبية أخرى.- أن تدور مباريات المجمــوعة الأولى أيّــام 17 و 21 و 24 أفريل 2021- أن تدور مباريات المجمــوعة الثانية أيّــام 18 و 22 و 25 أفريل 2021