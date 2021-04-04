الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 4 أفريل 2021

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توزر: تسجيل حالة وفاة و42 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة المنقضية

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و119 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية توزر خلال ال24 ساعة الماضية 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 114 نتيجة تحليل مخبري وردت نتائجها على الإدارة الجهوية للصحة أي بنسبة إيجابية قدرت ب29 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وأوضح ذات المصدر ل(وات) أن اجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية انتشار الوباء بالجهة الى 7210 إصابة منهم 213 حالة نشيطة حاملة للفيروس و5974 متعاف من الفيروس و106 وفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي.ويقيم 14 مصابا في المستشفيات حاليا موزعين الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش و5 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و7 مصابين يقيمون في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بدقاش ومصاب واحد في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.وفي ذات السياق، عرفت حملة التلقيح ضد كوفيد 19 تحسنا في الاقبال أمس السبت بتطعيم 261 شخصا في يوم واحد ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الى 841 شخصا.سجلت ولاية مدنين حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" و119 اصابة محلية جديدة، ليرتفع اجمالي وفايات الفيروس الى 408 حالات وفاة، ويتطور العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 10 الاف و235 اصابة محلية|، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وشملت الاصابات الجديدة، وفق ما افاد به العنز (وات) كل المعتمديات باعداد مرتفعة بلغت بميدون 20 اصابة، وبسيدي مخلوف 18 اصابة وبمدنين الجنوبية 16 اصابة وبجرجيس 14 اصابة وبكل من حومة السوق ومدنين الشمالية 13 اصابة وببن قردان 11 اصابة وببني خداش 8 اصابات وباجيم 6 اصابات.وتعافى 60 مصابا ارتفع بهم العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 8907 حالات شفاء توزعت الحالات الجديدة منها بين 27 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و15 حالة بميدون و10 حالات ببن قردان و5 حالات بحومة السوق و4 حالات بسيدي مخلوف وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وبني خداش.وسجلت يوم امس السبت ولاية مدنين اعلى عدد في تقديم الجرعات في اطار الحملة الوطنية للتلقيح شملت 583 شخصا بين مهنيي الصحة وكبار السن بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين، ليرتفع به عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة الى 3297 شخصا.