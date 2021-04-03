اختتام الدورة العشرين لمهرجان الأغنية التونسية

بحضور هشام مشيشي رئيس الحكومة، الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين، أسدل الستار على الدورة العشرين لمهرجان الأغنية التونسية الذي استأنف نشاطه بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما في حفل احتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم السبت 03 أفريل 2021.جائزة الفيديو كليب: "شقف" للفنان نور شيبةجائزة منور صمادح للأغنية الملتزمة : "السلام الجديد" للفنانة عبير دربال/كلمات نسرين حامد/الحان بسام الطرابلسي / توزيع : شكري بوديدحجائزة الإبداع الحرالجائزة الثانية: معزوفة "غثيث" ألحان قيس الزايريالجائزة الاولى: "قدر" ألحان راسم دمقجائزة الاغنية الوترية :الجائزة الثالثة : "يا والدي" لأمين بورقيبة/ كلمات المولدي حسين / الحان خالد سلامة / توزيع محمد الرواتبيالجائزة الثانية : "إنت ذهب" لسيف الدين التبيني / كلمات علي الورتاني / الحان الناصر صمود / توزيع عماد قنطارةالجائزة الاولى : "نادم" لأحمد الرباعي سليم/كلمات وألحان سليم عبد الله/توزيع مروان الزايدي