اختتام الدورة العشرين لمهرجان الأغنية التونسية

بحضور هشام مشيشي رئيس الحكومة، الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين، أسدل الستار على الدورة العشرين لمهرجان الأغنية التونسية الذي استأنف نشاطه بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما في حفل احتضنه مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم السبت 03 أفريل 2021.
واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بالمسابقات الرّسمية للمهرجان وهم على التوالي:
جائزة الفيديو كليب: "شقف" للفنان نور شيبة
جائزة منور صمادح للأغنية الملتزمة : "السلام الجديد" للفنانة عبير دربال/كلمات نسرين حامد/الحان بسام الطرابلسي / توزيع : شكري بوديدح
جائزة الإبداع الحر
الجائزة الثانية: معزوفة "غثيث" ألحان قيس الزايري
الجائزة الاولى: "قدر" ألحان راسم دمق
جائزة الاغنية الوترية :
الجائزة الثالثة : "يا والدي" لأمين بورقيبة/ كلمات المولدي حسين / الحان خالد سلامة / توزيع محمد الرواتبي
الجائزة الثانية : "إنت ذهب" لسيف الدين التبيني / كلمات علي الورتاني / الحان الناصر صمود / توزيع عماد قنطارة
الجائزة الاولى : "نادم" لأحمد الرباعي سليم/كلمات وألحان سليم عبد الله/توزيع مروان الزايدي
واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بالمسابقات الرّسمية للمهرجان وهم على التوالي:
جائزة الفيديو كليب: "شقف" للفنان نور شيبة
جائزة منور صمادح للأغنية الملتزمة : "السلام الجديد" للفنانة عبير دربال/كلمات نسرين حامد/الحان بسام الطرابلسي / توزيع : شكري بوديدح
جائزة الإبداع الحر
الجائزة الثانية: معزوفة "غثيث" ألحان قيس الزايري
الجائزة الاولى: "قدر" ألحان راسم دمق
جائزة الاغنية الوترية :
الجائزة الثالثة : "يا والدي" لأمين بورقيبة/ كلمات المولدي حسين / الحان خالد سلامة / توزيع محمد الرواتبي
الجائزة الثانية : "إنت ذهب" لسيف الدين التبيني / كلمات علي الورتاني / الحان الناصر صمود / توزيع عماد قنطارة
الجائزة الاولى : "نادم" لأحمد الرباعي سليم/كلمات وألحان سليم عبد الله/توزيع مروان الزايدي
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