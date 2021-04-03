كرة اليد سيدات: نتائج الدور ثمن النهائي لكأس تونس

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فيما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس في كرة اليد سيدات التي جرت اليوم السبت:نادي الرياضة النسائية بالمكنين - نادي الجمعية النسائية بالساحل 37 - 27الزهراء لكرة اليد - الأمل الرياضي بالرجيش 26 - 24 (الوقت الاصلي 21-21)الجمعية الرياضية النسائية بمنزل تميم - الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية 27 - 31النادي الافريقي - الجمعية الرياضية النسائية بصيادة (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بصيادة)المستقبل الرياضي بالمرسى - برتقال منزل بوزلفة 19 - 22الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة - المكناسي الرياضي لكرة اليد ( انسحاب المكناسي الرياضي لكرة اليد)الجمعية الرياضية النسائية بزغوان - أولمبيك قفصة 28 - 29المنزه الرياضي - الجمعية الرياضية النسائية بقابس (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بقابس)