كرة اليد سيدات: نتائج الدور ثمن النهائي لكأس تونس

وات - فيما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس في كرة اليد سيدات التي جرت اليوم السبت:
نادي الرياضة النسائية بالمكنين - نادي الجمعية النسائية بالساحل 37 - 27
الزهراء لكرة اليد - الأمل الرياضي بالرجيش 26 - 24 (الوقت الاصلي 21-21)
الجمعية الرياضية النسائية بمنزل تميم - الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية 27 - 31
النادي الافريقي - الجمعية الرياضية النسائية بصيادة (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بصيادة)
المستقبل الرياضي بالمرسى - برتقال منزل بوزلفة 19 - 22
الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة - المكناسي الرياضي لكرة اليد ( انسحاب المكناسي الرياضي لكرة اليد)
الجمعية الرياضية النسائية بزغوان - أولمبيك قفصة 28 - 29
المنزه الرياضي - الجمعية الرياضية النسائية بقابس (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بقابس)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
نادي الرياضة النسائية بالمكنين - نادي الجمعية النسائية بالساحل 37 - 27
الزهراء لكرة اليد - الأمل الرياضي بالرجيش 26 - 24 (الوقت الاصلي 21-21)
الجمعية الرياضية النسائية بمنزل تميم - الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية 27 - 31
النادي الافريقي - الجمعية الرياضية النسائية بصيادة (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بصيادة)
المستقبل الرياضي بالمرسى - برتقال منزل بوزلفة 19 - 22
الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة - المكناسي الرياضي لكرة اليد ( انسحاب المكناسي الرياضي لكرة اليد)
الجمعية الرياضية النسائية بزغوان - أولمبيك قفصة 28 - 29
المنزه الرياضي - الجمعية الرياضية النسائية بقابس (انسحاب الجمعية الرياضية النسائية بقابس)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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