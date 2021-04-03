سمير الشفي: الاتفاق المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل حول الانطلاق في الإصلاحات لا يمكن ان يكون بديلا للحوار الوطني

وات -

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إن الاتفاق المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل حول الانطلاق في الإصلاحات المستوجبة لا يمكن ان يكون بديلا للحوار الوطني.وأضاف، بعد ظهر اليوم السبت، في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش تظاهرة يوم الأرض التي انتظمت تحت شعار "صمود الارض في مواجهة التطبيع" بالمركز الثقافي نيابوليس بنابل، ان الاتفاق الاخير لا يمكن ان يفسر بأنه استباق أو بديل للحوار الوطني بل بالعكس لأن الحوار له قواعده وآلياته.وأبرز أن المكتب التنفيذي للاتحاد يعمل على تهيئة المناخات ليكون انطلاق الحوار في ظروف إيجابية حتى يفضي الى النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن الاتحاد اقترح مبادرة الحوار الوطني من أجل إنقاذ تونس من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة وغير المسبوقة.وفي ما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنظمة الشغيلية، عبر سمير الشفي عن رفضه للبيان الصادر عن منظمة الاعراف ردا على تصريح الامين العام المساعد سامي الطاهري، التي قال انه تحدث عن بعض الظواهر الموجودة في الواقع والذي اعتبرها مرفوضة.وفي سياق آخر، أبرز اهمية مبادرة الاتحاد الجهوي للشغل بنابل لتنظيم تظاهرة "يوم الارض" دعما لنضال الشعب الفلسطيني والتي تتزامن مع إحياء الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية للذكرى 55 ليوم الأرض.واعتبر هذه التظاهرة فرصة لتجديد وقوف المنظمة الشغيلة وكافة افراد الشعب التونسي مع القضية الفلسطينية التي يجب أن يعاد لها موقعها ومكانتها في سلم أولويات العلاقات الدولية والتأكيد على رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.ومن جانبه، اعتبر رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينين فرع تونس، إبراهيم الرفاعي، ان الاحتفال بيوم الارض يرمز لوحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، مضيفا انه من حق الشعب الفلسطيني من خلال تمسكه بالأرض ان يسير بخطوات ثابتة من أجل استرجاع هذا الحق التاريخي.وتضمنت هذه التظاهرة، التي انتظمت ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في تونس والمندوبية الجهوية للثقافة، عدة فقرات تنشيطية متنوعة منها بالخصوص عروض موسيقية وقراءات شعرية وورشات رسم بالاضافة الى معرض صور.