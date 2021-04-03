والي زغوان : الوضع الوبائي في الجهة غير مريح وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

وات -

يشهد الوضع الوبائي في ولاية زغوان في الفترة الأخيرة تطورات سلبية نتيجة ارتفاع عدد الوفيات ونسق الإصابات مما دفع باللجنة الجهوية لمجابهة الكوفيد من اتخاذ قرار بغلق منطقتي "الزبيدين" في معتمدية بالناظور و"الفراجنية" في معتمدية صواف لمدة 14 يوما بداية من يوم أمس الجمعة 2 أفريل 2021 ويشمل هذا الإجراء غلق المساجد والمؤسسات التربوية والمقاهي والمطاعم.وذكر صالح المطيراوي والي الجهة في تصريح لـ " وات " اليوم السبت 3 أفريل الجاري أن قرار غلق المنطقتين المذكورتين جاء نتيجة لظهور4 بؤر للفيروس بكل منهما بالإضافة إلى منطقة الشعاليل بالناظور والسجن المدني بصواف ، وارتفاع نسق الإصابات والوفيات بهذه المناطق بالخصوص ، وأكد أن الوضع الوبائي بالجهة عموما غيرمريح وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى غلق شامل لمناطق أوسع في حال لم تتحسن مؤشرات الوباء ولم تتراجع نسب الوفيات ونسق الإصابات مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوفيد وضعت على المعتمدين منصات من أجل حمل المواطنين على التسجيل بالمنظومة التي وضعتها وزارة الصحة ( إيفاكس) والإقبال عل التلقيح كم وضعت وسائل نقل على ذمة المصالح الصحية لتمكينها من التحول إلى المناطق النائية وتطعيم متساكنيها من كبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية باللقاح.