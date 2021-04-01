القصرين: المستشفى الجهوي يستقبل طفلة الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما اليوم

وات -

استقبل قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مساء اليوم الخميس، طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت برفقة والديها اللذين تم القضاء عليهما هذا المساء بمنطقة " الرّحيمات" المتاخمة للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفق ما ذكرته مصادر طبية ل"وات".ووصفت ذات المصادر الحالة الصحية للطفلة المذكورة ب"الجيدة"، وقالت، في المقابل، إنها تعاني من حالة نفسية صعبة تستوجب التدخل العاجل من قبل طبيب نفسي.من جهتها، ذكرت مصادر أمنية مطلعة بالجهة في تصريح ل"وات"، أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالاشتراك مع وحدة التصدي للإرهاب بالقصرين نجحت، عشية اليوم، في القضاء على عنصرين إرهابيين بجبل السلوم، وهما إمرأة أجنبية كانت تحمل حزاما ناسفا وزوجها، من الملتحقين حديثا بجماعات "داعش" الإرهابية، وكان برفقتهما رضيع لقي هو الآخر حتفه، وطفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، تم نقلها للمستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، علما بأنها لم تصب بأي أذى.