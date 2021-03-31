المنتخب التونسي للجيدو يشارك بوفد هام في دورة انطاليا بتركيا

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يشارك المنتخب الوطني للذكور والسيدات للجيدو في دورة انطاليا بتركيا التي تفتتح يوم غد بمشاركة 476 مصارعا ومصارعة من 93 بلدا .ويضم الوفد التونسي للجيدو 11 مصارعة و9 مصارعين اضافة الى اعضاء الاطارات الفنية للمنتخب.ويشارك المنتخب التونسي في الدورة بدعوة من الجامعة التركية للجيدو حسب المدرب الوطني انيس الونيفي الذي اكد ان المشاركة تدخل في اطار التحضيرات لبطولة افريقيا المقررة مبدئيا في المغرب في ماي المقبلوفي يلي قائمة المصارعين والمصارعات المشاركين في الدورةصنف السيدات /اميمة بدوي ( اقل من 48 كلغ) ورانية الحرباوي ( -48 كلغ) وايمان بن يونس ( اقل من 52 كلغ) ومريم البجاوي ( اقل من 63 كلغ) ونهى الماجري ( 63 كغ) ومريم الخليفي ( اقل من 70 كلغ) ونهال الاندلسي ( اقل من 70 كلغ) وسارة مزوغي ( اقل من 78 كلغ) ونهال شيخ روحه ( اكثر من 78 كلغ) وسوار الذوادي ( اكثر من 78 كلغ)صنف الذكور / فرج الذويبي (-60 كلغ) ومحمد متيري ( -60كلغ) ومنعم الماجري (-66 كلغ) وحمزة الورغي (-73 كلغ) وهاشم سلامي ( -81 كلغ) وعبد العزيز بن عمار ( - 90 كلغ) وقصي بن غرس ( -100 كلغ) وفيصل جاء بالله (اكثر من 100 كلغ) وانيس بن خالد ( اكثر من 100 كلغ)