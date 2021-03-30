الجامعة العامة للتعليم الأساسي تدعو الى انتداب الأساتذة والمعلمين النواب

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دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء الى انتداب الأساتذة والمعلمين النواب بما يؤدي الى القطع نهائيا مع ما وصفته بسياسة "الاستعباد والاسترقاق"واتهمت الجامعة في بيان لها "وزارة التربية باقتطاع معاليم التغطية الاجتماعية والصحية من منح المتعاقدين دون تسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية داعية الى تمكين المتعاقدين من مدرسي التعليم الأساسي من عقد يمتد 12 شهرا في خطوة أولى تؤدي الى انتدابهم بصفة متربصينوانتقدت ما وصفته بعدم تطبيق النظام الأساسي القطاعي الذي ينص على انتداب مدرسي القطاع بصفة متربصين مستنكرة اعتماد ابرام العقود بصفة التعاقد الوقتي مما أدى الى تعميق أزمة الأعوان المتعاقدين حسب تقديرهاوشددت جامعة التعليم الأساسي على ضرورة ترسيم كل الأعوان الوقتيين بما يقطع مع هذه الصيغة المهنية داعية الى تسوية وضعيات كل المدرسين بمن فيهم المفروزين أمنيا والمعنيين باعادة التوظيفواعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن قطاع التعليم الأساسي يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية مجددة استعداد منظوريها لتنفيذ اضراب قطاعي يومي 6 و7 أفريل المقبل احتجاجا على ما وصفته ب "مماطلة سلطة الاشراف وعدم احترام الحقوق الشغلية