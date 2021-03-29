افتتاح البطولة الوطنية للدريفت

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افتتحت امس بمركب تجاري بضواحي تونس العاصمة البطولة الوطنية للدريفت .وانتهت الجولة من البطولة التي تنظمها الجامعة التونسية للسيارات بفوز السائق ياسين لوقال بمجموع 289 نقطة يليه السائق ضياء بن عاشور بمجموع 257 نقطة˛أما المركز الثالث فكان من نصيب الشاب مروان الدريدي الذي تحصل على 253 نقطة.ويذكر انه من جملة 13 متسابقا تاهل ثمانية سائقين إلى المرحلة الأخيرة من المنافسات وهم : نسيم سعد ومروان الدريدي ومعز الهادف وصبري الرياحي ومهدي العزابي وماهرالتبيني وضياء بن عاشور وياسين لوقال فيما لم يتمكن السائق أمين شوشان من التأهل بسبب عطب فني .وتابعت اعداد كبيرة من الجماهير المسابقات في طقس حار نسبيا واستمتعت بعروض فرجوية لم يتخللها أي حادث يذكر