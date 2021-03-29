غازي الشواشي يؤكد تراجعه عن الاستقالة من منصب الأمين العام للتيار اليمقراطي

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أكّد غازي الشواشي، الأمين العام المستقيل لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الإثنين، تراجعه عن استقالته من منصبه هذا وذلك إثر اجتماع عقده أمس الأحد المكتب السياسي للحزب.وقال الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "أؤكد تراجعي عن استقالتي كأمين عام للتيار وقد تم خلال اجتماع يوم أمس، الاتفاق على عودتي وذلك بعد التداول في أسباب تلك الاستقالة".وكان غازي الشوّاشي قد أعلن يوم 13 مارس 2021 استقالته من منصبه، دون الإفصاح عن أسباب هذا القرار.كما أفاد في تصريحه هذا بأنه تم خلال اجتماع المكتب السياسي للتيارالديمقراطي (ممثل في البرلمان بـ22 نائبا)، الإتفاق على عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب، في غضون أسبوعين، "للتداول في بعض النقاط الخلافية" والتي قال إن من بينها الانضباط داخل الحزب وتوحيد خطابه وغيرها من المسائل، حتى "يحافظ الحزب على موقعه ".وشدّد الشواشي الذي تولى منصب الأمانة العامة لحزبه في أكتوبر 2020 خلفا للامين العام السابق المستقيل محمد عبو، على ضرورة "ان تكون بوصلة حزب التيار الديمقراطي واضحة، خصوصا وأن البلاد تمر بأزمة خانقة "، حسب تقديره.