اللقاءات الافتراضية لمهنيي التعبئة والتغليف من تونس والجزائر ستعقد يومي 6 و 7 افريل 2021

أعلن مركز النهوض بالصادرات، ان آخر اجل للتسجيل في اللقاءات المهنية التونسية الجزائرية عن بعد في مجال التغليف والتعبئة سيكون يوم 31 مارس 2021واضاف المركز، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان 16 مؤسسة جزائرية تعمل في مجال التغليف والتعبئة اكدت مشاركتها في هذه اللقاءات التي ستجري يومي 6 و 7 افريل 2021وتغطي هذه اللقاءات المباشرة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع مكتبه بالجزائر عدة انشطة من بينها الصناعات الطبية وشبه الطبية وصناعة مواد التجميل والصناعات الغذائية.ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة في هذه اللقاءات الافتراضية تعمير استمارة متاحة للتحميل على الموقع الالكتروني لمركز النهوض بالصادرات.