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اللقاءات الافتراضية لمهنيي التعبئة والتغليف من تونس والجزائر ستعقد يومي 6 و 7 افريل 2021

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 15:15 قراءة: 0 د, 30 ث
أعلن مركز النهوض بالصادرات، ان آخر اجل للتسجيل في اللقاءات المهنية التونسية الجزائرية عن بعد في مجال التغليف والتعبئة سيكون يوم 31 مارس 2021

واضاف المركز، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان 16 مؤسسة جزائرية تعمل في مجال التغليف والتعبئة اكدت مشاركتها في هذه اللقاءات التي ستجري يومي 6 و 7 افريل 2021


وتغطي هذه اللقاءات المباشرة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع مكتبه بالجزائر عدة انشطة من بينها الصناعات الطبية وشبه الطبية وصناعة مواد التجميل والصناعات الغذائية.

ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة في هذه اللقاءات الافتراضية تعمير استمارة متاحة للتحميل على الموقع الالكتروني لمركز النهوض بالصادرات.



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