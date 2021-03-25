الخطوط التونسية تدعو المسافرين إلى المملكة المتحدة بالاستظهار بنتائج سلبية لتحليل يهم كوفيد-19 والأجسام المضادة لا يتجاوز 72 ساعة

دعت الخطوط التونسيّة، الخميس، المسافرين إلى المملكة المتحدة بالاستظهار عند القيام بعمليّة التسجيل بنتائج سلبية لتحليل يهم كوفيد-19 (بي سي ار) أو فحص سلبي للأجسام المضادة لا يتجاوز 72 ساعة.
كما يتعين على الركاب، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية، أيضا، احترام الحجر الصحي لمدة 10 أيام في نزل أو في المنزل، والقيام بتحليل في اليوم الثاني وفي اليوم الثامن من فترة الحجر.
ويجب التقيد بفترة الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام إذا كانت نتيجة إحدى التحليلين ايجابية، ويعفى الركاب اقل من 5 سنوات من إجراء التحليل المذكور.
ولا يسمح للمسافرين، الذّين أقاموا في إحدى دول القائمة الحمراء أو عبروا من خلالها خلال الايام 10 الأخيرة بدخول المملكة المتحدة: https://cutt.ly/txOY5n5
وعلى المسافرين تعمير وثيقة تحديد مكان التواجد عبر الانترنت قبل الوصول إلى المملكة المتحدة، وبالإمكان إيجاد الوثيقة عبر هذا الرابط: https://cutt.ly/5xOUpjf
كما يتعين على الركاب، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية، أيضا، احترام الحجر الصحي لمدة 10 أيام في نزل أو في المنزل، والقيام بتحليل في اليوم الثاني وفي اليوم الثامن من فترة الحجر.
ويجب التقيد بفترة الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام إذا كانت نتيجة إحدى التحليلين ايجابية، ويعفى الركاب اقل من 5 سنوات من إجراء التحليل المذكور.
ولا يسمح للمسافرين، الذّين أقاموا في إحدى دول القائمة الحمراء أو عبروا من خلالها خلال الايام 10 الأخيرة بدخول المملكة المتحدة: https://cutt.ly/txOY5n5
وعلى المسافرين تعمير وثيقة تحديد مكان التواجد عبر الانترنت قبل الوصول إلى المملكة المتحدة، وبالإمكان إيجاد الوثيقة عبر هذا الرابط: https://cutt.ly/5xOUpjf
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223009