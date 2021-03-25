بنزرت: تقدم اشغال حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري

وات -

مثل موضوع متابعة مدى تقدم اشغال مشروع حماية "كورنيش" بنزرت من الانجراف البحري، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة اليوم الخميس بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر وبحضور المدير العام للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز احمد الكامل، شفعت بزيارات ميدانية لعدد من النقاط وحضائر الاشغال المتواصلة.وافاد المدير العام للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز احمد الكامل في تصريح ل(وات) بان المشروع "يسير بنسق عال على مستوى الإنجاز وأيضا جودة الاشغال" بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، مبينا انه تم الانتهاء من القسط الأول من المشروع بكلفة 920 الف دينار وشمل اصلاح الاضرار التي شملت حائط الحماية وتامينه من كل الاضرار الطبيعيةواضاف ان نسبة تقدم اشغال تهيئة القسط الثاني، والبالغ تكلفته المالية 2.6 مليون دينار، بلغت 40 بالمائة، ومن المؤمل الانتهاء منه في غضون الصائفة القادمة، بالتوازي مع انطلاق اشغال القسط الثالث والأخير في غضون شهر جوان المقبل بكلفة 1.5 مليون دينار، وبالتالي تامين ما يناهز ال2.5 كلم من الكورنيش من الانجراف البحري وإعادة تهيئته وتوسعة أماكن الفسح به.وبين من جهة أخرى ان ادارته تعمل رفقة منظوريها بوزارة التجهيز وبقية السلط المركزية والجهوية والمحلية على تسريع انطلاق اشغال مشروع تهيئة وحماية شاطئ كاب زبيب بغار الملح انطلاقا من السنة المقبلة بكلفة 1.3 مليون دينار، والانطلاق خلال الأيام القليلة القادمة في اشغال صيانة وترميم وتجميل رصيف ميناء غار الملح باعتمادات توازي 670 الف دينار، حيث ينتظر استكمالها في غضون السنة الجاريةكما ينتظر انطلاق اشغال مشروع تهيئة كورنيش رفراف في غضون السنة المقبلة، وإعلان طلبات العروض بالنسبة لمشروع ميناء للصيد البحري بمنزل عبد الرحمان أواخر السنة الجارية، ويتم الاستعداد للتدخل بفضاء ميناء سيدي مشرق بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة.يشار الى ان جلسة وزيارة العمل، واكبها كل من معتمدة بنزرت الشمالية ورئيس بلدية بنزرت الى جانب ثلة من ممثلي وزارة التجهيز مركزيا وجهويا والمقاولات المكلفة بالانجاز الحالي.