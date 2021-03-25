الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 25 مارس 2021

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باجة: تسجيل اعلى عدد للمقبلين على التلقيح ضد فيروس "كورونا" منذ انطلاقه

مدنين: تسجيل 3 وفايات و56 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية باجة، امس الاربعاء، اعلى عدد للمقبلين على التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد منذ انطلاق عمليات التلقيح فى 13 مارس الجاري بمركز التلقيح بدار الشباب بالمدينة، حيث تلقى 158 مواطنا التطعيم، ليصل العدد الجملي للمقبلين على التلقيح بالجهة الى 455 شخصا.وقد تراوح عدد المقبلين على التلقيح سواء من بين اعوان الصحة او المواطنين المسجلين بمنظومة "افاكس" فى الايام السابقة بين 10 و60 شخصا يوميامن جهة اخرى، تم امس الاربعاء، تسجيل اصابة واحدة بالفيروس بتستور، ليصل عدد الاصابات منذ بداية الجائحة بالولايةالى 4795 حالة من جملة 15893 تحليلا تم اجراؤهم، ولم يقع في المقابل تسجيل اية حالة وفاة علما ان عدد الوفيات وصل اجمالا الى 158 حالة ووصل عدد المتعافين الى 4588 شخصا لتبلغ نسبة الشفاء 95,68 بالمائة حسب احصائيات الادارة الجهوية للصحة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية 3 وفايات بسبب فيروس "كورونا" و56 اصابة محلية جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفايات الى 391 حالة وفاة ويتطور العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 9340 اصابة، تعافى منهم 8517 مصابا من بينهم 22 حالة شفاء جديدة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتوزعت الاصابات الجديدة التي وردت من جملة 551 عينة بعدد عاد للارتفاع بمعتمدية مدنين الجنوبية مسجلة 18 اصابة لتتراوح بقية الاصابات بين 4 و7 اصابات منها 7 اصابات بجرجيس، و6 اصبات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف و5 اصابات بكل من بن قردان وميدون واجيم و4 اصابات بحومة السوق.اما حالات الشفاء فجاءت 8 منها بحومة السوق، و5 حالات ببن قردان، و4 حالات بكل من جرجيس وميدون وحالة شفاء واحدة باجيم.وتتواصل حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بنسق محترم وفق مدير الصحة الوقائية، حيث تم تطعيم 1383 شخصا من بين مهنيي الصحة وكبار السن، تم تقديم 298 جرعة يوم امس الاربعاء توزعت بين 150 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين و148 جرعة بالمركز الجهوي بجربة حومة السوق الذي استانف يوم امس عمله بعد ان توقف اول امس بسبب عدم تلقي المشمولين بالتلقيح به اية ارسالية قصيرة لاجراء عملية التلقيح.