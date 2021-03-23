الإصابة بالأمراض المزمنة عند الأشخاص البالغين من العمر 75 عاما أو أكثر لا تعتبر مانعا لتلقحيهم ضد فيروس كورونا (عضو باللجنة العلمية)

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لا تعدّ الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الأشخاص الذين يبلغون 75 عاما أو أكثر مانعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، وفق ما أكده عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا رياض دغفوس.وقال دغفوس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه لا توجد أي موانع لاستعمال اللقاحات المضادة لكوفيد 19 للأشخاص كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار أمراض ضغط الدم أو السكري أو الربو، مشددا على ضرورة حصولهم على التلقيح قصد التوقي من خطر العدوى.وأفاد أن وزارة الصحة اختارت أن يكون الأشخاص البالغين 75 سنة أو أكثر من أولى الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بهدف تقوية مناعتهم باعتبار أن جزءا كبيرا منهم مصابون بأمراض مزمنة تجعل مناعتهم ضعيفة.وأشار إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا لدى الأشخاص كبار السن خاصة من المصابين بأمراض مزمنة ترتفع بشكل أكبر مقارنة بنسب الوفيات لدى الفئات الأخرى، ما يجعل من عملية تلقيحهم ضرورية لمساعدتهم على التوقي من الفيروس.وفي المقابل أفاد رياض دغفوس أنه لا يمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة ضد الأدوية أو التلقيح، كما لا يمكن تلقيح الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد 19 خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر والحوامل.ومن جهتها أكدت نفيسة صغير مديرة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس والمشرفة على التلقيح بقبة المنزه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه لا توجد مضاعفات خطيرة للتلقيح على الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق.وأوضحت أن الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم بالإرساليات القصيرة إلى مراكز التلقيح يخضعون إلى استجواب عبر عدة أسئلة تحدد ما إن كانوا يعانون من حساسية مفرطة من بعض الأدوية أو أصيبوا بالفيروس مؤخرا أو يعانون من أمراض خطيرة، قبل الموافقة على تطعيمهم.وأكدت أن المنتفعين بالتلاقيح يخضعون آليا إلى عملية مراقبة بمركز التلقيح من قبل طبيب استعجالي لفترة 15 دقيقة وتصل أحيانا إلى 30 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغين 75 سنة أو أكثر والذين يعانون من أمراض مزمنة.أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقا دون أن تتجاوز مدة تعافيهم من الإصابة 6 أشهر، فقد أوضحت نفيسة صغير أنه سيقع تأجيل عملية تطعيمهم واستدعائهم من جديد بعد انقضاء 6 أشهر على إصابتهم.يذكر أن عملية تلقيح الأشخاص الذين يبلغون 75 عاما فما فوق قد انطلقت في تونس منذ يوم الأحد الماضي 21 مارس الجاري، فيما تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ليومها العاشر على التوالي.