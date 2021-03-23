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تم الثلاثاء خلال لقاء موسع بين وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر،بالعاصمة القطرية الدوحة، التوقيع على مذكرة تحيين القانون الأساسي للمجلس المشترك التونسي القطري وتطوير مهامه.وتولى التوقيع على المذكرة، عن منظمة الأعراف نائب رئيس الاتحاد حمادي الكعلي، وعن الجانب القطري النائب الثاني لرئيس غرفة قطر.وقرر الطرفان إنشاء لجان فرعية صلب المجلس وخاصة في مجال الاستثمار لتقديم توصياتها إلي السلطات ذات العلاقة، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس في َنهاية الثلاثي الثاني من سنة 2021 بتونس.ويهدف المجلس التونسي القطري المشترك الذي أنشئ بين الاتحاد والغرفة سنة 1996، إلى تطوير التعاون في شتى المجالات، ومن أهمها الاستثمار ونقل التقنية، ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.و تناول هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل خليفة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، وسفير تونس في الدوحة سامي السعيدي، سبل تدعيم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف.يشار إلى أن وفدا من الاتحاد يؤدي زيارة إلى قطر منذ الأحد الماضي ويتكون من رئيس الاتحاد سمير ماجول، ونائبي الرئيس حمادي الكعلي وهشام اللومي، وعبد السلام بن عياد عضو مجلس الأعمال المشترك التونسي القطري عبد السلام عياد، ومدير العلاقات مع البلدان العربية بالاتحاد حسن القروي.