انطلاق شهر التمور بداية من 1 افريل 2021 بترويج دقلة النور بأسعار تتراوح بين 6 دنانير و دينارين للكلغ الواحد

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ينطلق شهر التمور يوم 1 افريل 2021 ليتواصل على امتداد شهر كامل، بالتزامن مع شهر رمضان، وسيتم خلاله ترويج .التمور التونسية من صنف دقلة النور بأسعار مناسبة جدا تتراوح بين 6 دنانير ودينارين اثنين، حسب الوزنوقال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان، الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول الاستعدادات لرمضان 2021، إنه سيقع بيع الدقلة من نوع "شمروخ" بسعر 990ر5 دينار لصندوق سعة 1 كلغ في حين ستباع الدقلة من نوع بث، سعة 1 كلغ بقيمة 350ر4 دنانير وسعة نصف كلغ بسعر 200ر2 دينار. علما وانه تم تخصيص ثلاثة أنواع من التعليب بسعة 2 كلغ و 1 كلغ و 500 غراموأكد المسؤول أنّ هذه المبادرة تنتظم بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمنظمة الفلاحية والمجمع المهني المشترك للتمور، وسيبرمج تنظيمها سنويا في كل شهر رمضان وكذلك خلال فترة الإنتاج (أكتوبر نوفمبر)، من اجل تشجيع التونسي على استهلاك التمور التونسية وخاصة دقلة النور ذات الصيت العالمي بأسعار معقولة ومناسبة جدا.ولفت الى أنّ التمور المزمع ترويجها في جميع المغازات والمساحات التجارية المتواجدة في كامل تراب البلاد ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بديوان الأراضي الدولية (تخصيص 5 نقاط)، ذات جودة عالية وتراعي الجودة والمواصفات المعتمدة في تصدير التمور.وبيّن بن سليمان، بشأن كفاية العرض من التمور، أنها تفي بالحاجيات، إذ جرى تزويد كل الفضاءات والمساحات التجارية بكل الكميات متحفظا عن ذكر كميات التمور بصفة دقيقة.واشار من جانب آخر، إلى انه سيتم بالتوازي تنظيم حملة اشهارية واسعة وتعليق معلقات اشهارية تحت شعار"رمضان على الأبواب ودقلة النور ما تغلاش على الأحباب" قصد مزيد التعريف بهذه المبادرة الترويجية.