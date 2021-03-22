الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 22 مارس 2021

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مدنين: تطعيم مجموع 652 شخصا من مهنيي الصحة واليوم انطلاق تلقيح كبار السن من غير القطاع الصحي



- اسفرت حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد عن تطعيم 652 شخصا من مهنيي الصحة بولاية مدنين وذلك منذ انطلاقها يوم السبت 13 مارس الى يوم امس الاحد الذي تم فيه تقديم 208 جرعات، منها 121 جرعة بالمركز الجهوي بمدنين و87 جرعة بالمركز الجهوي بجربة، وفق مدير الصحة الوقائية ورئيس اللجنة الجهوية للتلقيح زيد العنز.وتنطلق اليوم بالمركزين الجهويين عملية تلقيح كبار السن من غير القطاع الصحي من الذين تبلغ اعمارهم 75 سنة، حيث وصلت الى الادارة الجهوية للصحة بمدنين ومنها الى مركزي التلقيح الجهويين 600 جرعة "فايز"، انطلقت عملية التلقيح منها يوم امس لفائدة مهني الصحة وينتظر ان تصل اليوم دفعة اخرى من هذه النوعية من التلاقيح.وبدا عدد من المعنيين بالتلقيح في تلقي ارسالياتهم القصيرة على الهاتف الجوال للالتحاق بمركزي التلقيح الجهويين اللذين سيؤمنان فقط عملية التلقيح، دون اعتماد المراكز المحلية في الوقت الحاضر والمقدر عددها ب7 مراكز في كل المعتمديات.