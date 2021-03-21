الصدارة على حالها بعد فوز الترجي والنجم

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بقي الفارق بين المتصدر الترجي الرياضي وملاحقه النجم الساحلي على حاله عند 7 نقاط بعد فوز الفريقين خارج قواعدهما الاول على مستقبل الرجيش بهدف دون رد والثاني على اتحاد تطاوين 3-1 يوم الاحد في اطار الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.في المباراة الاولى، صمد مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الاولى الى غاية الدقيقة 81 قبل ان تستقبل شباكه هدفا رائعا من محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة بيمناه في الزاوية العليا مانحا الترجي الرياضي انتصارا ثمينا عزز به موقعه في طليعة الترتيب بمجموع 43 نقطة من 17 مباراة بينما انقاد مستقبل الرجيش الى خسارته الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس من 20 مقابلة.اما في المباراة الثانية، فقد واصل النجم الساحلي سلسلة نتائجه الايجابية في سباق البطولة تحت قيادة مدربه لسعد الدريدي بفوز ثان على التوالي جاء هذه المرة على حساب اتحاد تطاوين بفضل "هاتريك" للجزائري الطيب المزياني في الدقائق 15 و27 و66 مقابل هدف للغيني اليا سيلا في الدقيقة 39. ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 36 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة ليبقى على نفس المسافة من صاحب الطليعة الترجي الرياضي مع دعم حظوظه بالخصوص في سباق المراهنة على المركز الثاني المؤهل لرابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم في حين مني اتحاد تطاوين بخسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر من 19 مقابلة.1- الترجي الرياضي 43 17 14 1 2 26 92- النجم الساحلي 36 17 11 3 3 27 133 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 114-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 146 - مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 277- الاتحاد المنستيري 26 17 7 5 5 20 138- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 179- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 1810- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 1812- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 2513- النادي البنزرتي 17 19 4 5 10 12 2114- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40