وات -

أعلنت شركة "تلنات"، السبت، أن وكالة الفضاء الروسية "روس كسموس"، قررت مبدئيا تأجيل إطلاق المركبة الفضائية سيوز2 ليوم الاثنين 22 مارس 2021 في نفس التوقيت.وأوضحت أن القمر الصناعي التونسي "تحدي1" في أتم الجاهزية وهو في وضعية تشغيل بكبسولة الاطلاق ، على متن المركبة الفضائية .وأكدت في بلاغ توضيحي، أن التأخير خارج عن نطاقها وهو أمر عادي في مجال الرحلات الفضائية حيث أن30 بالمائة من عمليات إطلاق المركبات الفضائية يتم تأخيرها لأن عمليات الإطلاق بالغة التعقيد، وأي ظرف غير مناسب أو خطأ قد يتسبب في خسارة المركبة الفضائية التي تتعتبر تكلفتها باهضة جدا، وفي خسارة الأقمار الصناعية التي على متنها، وبالتالي فإن سلامة عمليات الإطلاق ونجاحها هي أولوية مطلقةكما شددت على أن المركبة الفضائية الروسية من أحسن المركبات الفضائية في العالم، وهي تقوم بعمليات إطلاق أقمار صناعية لعدد من البلدان الرائدة في المجال التكنولوجي على غرار كوريا الجنوبية واليابان وكندا والمملكة المتحدة، وفق نص البلاغ