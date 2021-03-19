جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لمهرجان الاغنية التونسية

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قدم أعضاء الهيئة المديرة لمهرجان الاغنية التونسية خلال جلسة عمل انتظمت امس الخميس بمقر وزارة الشؤون الثقافية، أبرز ملامح برنامج الدورة العشرين المقررة خلال الفترة الفاصلة بين 30 مارس الجاري إلى غاية 03 افريل وأهمّ الفقرات الفنية والتصوّرات الإبداعية التي سيؤثثها أكثر من 40 فنانا تونسيا .وأشار يوسف بن إبراهيم مدير ديوان وزير الشؤون الثقافية خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمتابعة آخر استعدادات الدورة العشرين، الى المجهودات التي يبذلها كلّ العاملين من اجل إنجاح هذه التظاهرة مبينا أهمية فكرة إدماج الورشات في مختلف التعبيرات الفنية المتصلة بالأغنية التونسية ضمن برنامج هذه الدورة والعمل على تكريسها خلال الدورات القادمة ومتابعة أهم التطوّرات المنبثقة عنها لتلافي النقائص المسجّلة والمساهمة في تطوير المهرجان من خلال تقديم مجموعة من التصورات الفنية والإبداعية والتقنية المتجددة.كما أكّد على ضرورة الانتاج البحثي والتوثيق والتشبيك ومساهمتهم في عمليتي التوزيع والنشر والدفع نحو تشريك المزيد من الفاعلين في الحقل الفني والانفتاح أكثر على الطاقات الإبداعية والأفكار المتميزة.