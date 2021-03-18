سوسة : تنفيذ قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والاحداثات الفوضويـة التابعة لبعض النزل في سوسة وشط مريم

وات -

نفّذت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في ولاية سوسة صباح اليوم الخميس قرارات هدم وإزالة عدد من المباني والاحداثات الفوضويـة التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية في سوسة وفي منطقة شط مريم التي استحوذت على الملك العمومي البحري دون وجه حق او ترخيص وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة وسيدي بوعلي وفق ما أكّده لــ(وات) مصدر أمني من الحرس البحري في سوسة.وأضاف نفس المصدر أن صاحب احد النزل بالمنطقة السياحية في سوسة تعهّد لجميع السلط المداخلة بإزالة الاحداثات المقامة على الملك العمومي البحري من تلقاء نفسه مضيفا انه ان هذا التعهد سيكون محل متابعة من قبل الحرس البحري بسوسة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.