الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 18 مارس 2021

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باجة : تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
سجّلت أمس الاربعاء في ولاية باجة حالتي وفاة امراة ورجل عمرهما 49 و73 سنة جراء اصابتهما بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة الى 157 شخصا.
وسجّلت أمس أيضا 4 إصابات بالفيروس تتوزّع على معتمدية تبرسق (6 حالات) ومعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (حالتان ) وتبرسق (حالتان ) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى4698 حالة من جملة 15641 تحليلا تمّ إجراوها.
وبلغت نسبة التعافي من الفيروس ال95,93 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4507 أشخاص حسب إحصائيات محيّنة من الادارة الجهوية للصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
باجة : تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
سجّلت أمس الاربعاء في ولاية باجة حالتي وفاة امراة ورجل عمرهما 49 و73 سنة جراء اصابتهما بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة الى 157 شخصا.
وسجّلت أمس أيضا 4 إصابات بالفيروس تتوزّع على معتمدية تبرسق (6 حالات) ومعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (حالتان ) وتبرسق (حالتان ) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى4698 حالة من جملة 15641 تحليلا تمّ إجراوها.
وبلغت نسبة التعافي من الفيروس ال95,93 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4507 أشخاص حسب إحصائيات محيّنة من الادارة الجهوية للصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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