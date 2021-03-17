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كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم : نتائج مباريات المجموعة الثانية

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 17:31 قراءة: 0 د, 20 ث
فيما يلي نتائج مقابلتي الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، التي دارت اليوم الأربعاء:

في ملعب رومدي أدجيا (الكاميرون)
كوتون سبورت الكاميروني - نهضة بركان المغربي 2 - 0

في ملعب هيرويس الوطني (زامبيا)
نابسا ستارز الزمبي - شبيبة القبائل الجزائري 2 - 2
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
شبيبة القبائل 4 2
كوتون سبورت 3 2
نهضة بركان 3 2
نابسا ستارز 1 2

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