كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم : نتائج مباريات المجموعة الثانية

فيما يلي نتائج مقابلتي الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، التي دارت اليوم الأربعاء:
في ملعب رومدي أدجيا (الكاميرون)
كوتون سبورت الكاميروني - نهضة بركان المغربي 2 - 0
في ملعب هيرويس الوطني (زامبيا)
نابسا ستارز الزمبي - شبيبة القبائل الجزائري 2 - 2
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
شبيبة القبائل 4 2
كوتون سبورت 3 2
نهضة بركان 3 2
نابسا ستارز 1 2
في ملعب رومدي أدجيا (الكاميرون)
كوتون سبورت الكاميروني - نهضة بركان المغربي 2 - 0
في ملعب هيرويس الوطني (زامبيا)
نابسا ستارز الزمبي - شبيبة القبائل الجزائري 2 - 2
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
شبيبة القبائل 4 2
كوتون سبورت 3 2
نهضة بركان 3 2
نابسا ستارز 1 2
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222524