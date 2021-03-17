كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم : نتائج مباريات المجموعة الثانية

فيما يلي نتائج مقابلتي الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، التي دارت اليوم الأربعاء:في ملعب رومدي أدجيا (الكاميرون)كوتون سبورت الكاميروني - نهضة بركان المغربي 2 - 0في ملعب هيرويس الوطني (زامبيا)نابسا ستارز الزمبي - شبيبة القبائل الجزائري 2 - 2شبيبة القبائل 4 2كوتون سبورت 3 2نهضة بركان 3 2نابسا ستارز 1 2