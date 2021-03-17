الكاف : الوفد الحكومي ينظر في عدّة مشاريع لتوفير الماء الصالح للشرب وتدعيم القطاع السقوي وتنمية الإنتاج الفلاحي وتحويله

وات -

تناول الوفد الحكومي المكلّف بمتابعة مسائل التنمية في ولاية جهة الكاف خلال ورشة انتظمت أمس في إطار اليوم الأوّل لزيارته إلى الجهة عدّة مواضيع متصلة بالفلاحة وتنمية هذا القطاع من خلال استعراض المشاريع المقررة لفائدة هذه الولاية و مختلف الصعوبات التي حالت دون تنفيذها، وفق ما صرح به اليوم ،الأربعاء، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف كمال الدريدي لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح الدريدي أن الورشة المخصّصة لهذا القطاع و بقية القطاعات ذات العلاقة ناقشت بالخصوص مسائل تنمية المناطق السقوية ومضاعفتها من خلال تعبئة المياه سواءا على مستوى السدود المتواجدة ومنها سدود ملاق العلوي وسراط وسدّ تاسة الذي تمت برمجة إنجازه خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن النقاش كان طويلا حول كيفية التوسّع في هذه المساحات من حيث مصادر المياه وأفضى إلى الاتفاق حول التسريع في إنجاز الدراسة الفنية للمنطقة السقوية حول سد ملاق العلوي وبرمجة جزء أوّلي منها خلال المخطط الحالي بداية من السنة الجارية مع إقرار دراسة لمنطقة سقوية على سد تاسة واستغلال الإمكانيات المتاحة بالمائدة المائية غير المستغلة حاليا للماء الصالح للشرب لفائدة القطاع السقوي.وتمّ وفق نفس المصدر اقتراح تدعيم المجامع التنموية لتطوير عمل المرأة الريفية وإحداث معمل جديد لتحويل الطماطم ودعوة المجلس الجهوي لاحداث فضاءات لاستغلالها في المجال الصناعي من طرف المستثمرين وذلك بالإضافة إلى مطالبة وزارة الفلاحة والموارد المائية بتسريع وتيرة الدراسة التنفيذية لجلب المياه الصالحة للشرب لفائدة متساكني ولاية الكاف انطلاقا من سدّ بربرة بولاية جندوبة كحلّ نهائي للقضاء على ظاهرة العطش التي تعاني منها الولاية في موسم الحرّ.