الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 17 مارس 2021

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مدنين : تسجيل حالتي وفاة و30 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ونسق بطيء يميز سير حملة تلقيح مهنيي الصحة



المنستير: تسجيل 3 وفيات و14 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية مدنين حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا ارتفع بهما العدد الجملي لوفايات هذا الفيروس الى 377 حالة وفاة فيما تطور اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 9063 اصابة بتسجيل خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 30 اصابة محلية جديدة من جملة نتائج 455 عينة وردت على الادارة الجهوية للصحة بمدنين وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة بين 8 اصابات بحومة السوق و7 ببن قردان و5 اصابات بكل من ميدون وجرجيس و3 بمدنين الشمالية واصابة واحدة بكل من سيدي مخلوف وبني خداش في حين لو تسجل كل من مدنين الجنوبية واجيم اية اصابة جديدة.وتعافى 40 مصابا من فيروس كورونا منهم 10 بجرجيس و7 بكل من اجيم ومدنين الجنوبية و6 بكل من ميدون ومدنين الشمالية و3 بحومة السوق وحالة شفاء واحدة ببني خداش ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 8185 حالة شفاء.واسفرت من جهة اخرى حملة تلقيح مهنيي الصحة ضد فيروس كورونا التي ستتواصل لفائدتهم حتى نهاية هذا الاسبوع عن تطعيم 109 أعوان وإطارات صحة بين المركزين الجهويين بكل من جربة حومة السوق ومدنين الجنوبية منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي حيث لم يتم يوم امس تقديم سوى 4 جرعات منها جرعة وحيدة بمركز مدنين و3 جرعات بمركز جربة لتتواصل بنسق بطيئ دون الانتظارات المتوقعة حسب الدكتور زيد رئيس اللجنة الجهوية للتلقيح.ولاحظ الدكتور ان تعقيدات تقنية مركزية وعدم وجود نوع من المرونة أضفى على العملية سوء تنظيم وخلق صعوبات على مستوى تنفيذها وتطبيقها الى جانب معطيات اخرى تتعلق بالمسجّلين سواء من حيث عدم حصولهم على الارسالية القصيرة او عزوف وتراجع البعض الاخر نتيجة تخوّفات رغم عدم حصول اية مضاعفات للاشخاص الذين تم تطعيمهم الى حد يوم أمس.سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 إصابة جديدة، و42 حالة تعاف من كورونا ليرتفع المجموع إلى 398 وفاة، و14 ألفا و886 إصابة، و13 ألفا و885 حالة تعاف حسب آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الثلاثاء 16 مارس الجاري على الساعة الثامنة مساء.وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 6 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالمكنين، وإصابتين بطبلبة وذلك من مجموع 13 معتمدية بالجهة.وتراجع إلى غاية الإثنين 15 مارس الجاري عدد الحالات التي مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد إلى 603 حالات مقابل 634 حالة مازالت حاملة للفيروس إلى غاية الإثنين 15 مارس الجاري في حين لم يسجل تغيير في عدد المقيمين بالمستشفي الجامعي بفطومة بورقيبة بالمنستير ليظل 31 حالة. ويقيم إلى غاية 15 مارس الجاري بالمستشفي الجهوي 'للكوفيد19" بالمنستير 18 مصابا وفي المستشفى الميداني 7 مصابين تحت الأكسيجين.ويوجد بولاية المنستير إلى غاية أمس الثلاثاء 1809 أشخاص في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية في الوقت الذي استكمل خلال الفترة مارس 2020و 16 مارس 2021 مجموع 70 ألفا و374 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.