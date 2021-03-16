رابطة ابطال افريقيا - الترجي الرياضي يطيح بالزمالك في القاهرة ويصعد الى دور الثمانية

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تاهل الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه الزمالك المصري وصيف النسخة السابقة بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء على ملعب القاهرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات.وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73 ليكرر الترجي الرياضي فوزه على الزمالك بعد ثلاثية لقاء الذهاب في رادس في اطار الجولة الثالثة (3-1).ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 10 نقاط في طليعة الترتيب وضمن الترشح الى دور الثمانية متقدما بفارق نقطتين على مولودية الجزائر التي تغلبت في المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها على تونغيث السنغالي بهدف نظيف. وتضاءلت حظوظ الزمالك في سباق التاهل بعدما توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بينما خرج تونغيث من المنافسة على بطاقة الترشح الثانية اثر تجمد عداده عند نقطة واحدة.ولحساب الجولة الخامسة، يتحول الترجي الرياضي الى السنغال لملاقاة تونغيث بينما يستضيف مولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية الزمالك.ولم يحدث تغيير الاطار الفني على راس الزمالك بقدوم الفرنسي باتريس كارتيرون مكان البرتغالي خايمي باتشيكو الرجة النفسية المامولة وانقاد الفريق الى خسارة جديدة امام الترجي الرياضي الذي لعب بانضباط تكتيكي كبير واحكم الانتشار على الميدان لينجح في تحقيق انتصار مستحق بفضل تسديدة ارضية زاحفة من حمدو الهوني استقرت في اسفل الزاوية اليمنى للحارس محمود قنش.وتالق الحارس فاروق بن مصطفى بالخصوص في التصدي لمحاولتي المغربي اشرف بن شرقي الاولى في منتصف الشوط الاول من ركلة حرة مباشرة والثانية من تسديدة من داخل المنطقة في الوقت بدل الضائع.