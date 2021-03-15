الاولمبي الباجي يستغني عن خدمات المدرب خالد بن يحيي

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اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاثنين، ان الهيئة المديرة قررت الاستغناء عن خدمات المدرب خالد بن يحيي عقب اجتماعها امس الاحد مشيرة الى ان عثمان الشهايبي المدير الرياضي سيكون المدرب الوقتي للفريق الى حين التعاقد مع مدرب جديد.وتاتي هذه الاقالة اثر هزيمة نادي عاصمة السكر على ارضه امام اتحاد تطاوين 0-1 امس الاحد لحساب الجولة الثامنة عشرة.وكان بن يحيي خلف شاكر مفتاح في نهاية شهر جانفي الماضي عقب الهزيمة الثقيلة امام الترجي الرياضي في باجة (1-4).ويحل الاولمبي الباجي، الذي يحتل حاليا المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 17 مقابلة، بعد غد الاربعاء، ضيفا على مستقبل سليمان في اطار الجولة التاسعة عشرة.