قابس: تحرك احتجاجي للمطالبة بوضع حدّ لأخطار المنطقة الصناعيّة وبتغيير المنوال التنموي بالجهة

وات -

تجمّع، اليوم الأحد، العشرات من المواطنين ومن نشطاء المجتمع المدني بقابس أمام مقر الولاية، تزامنا مع الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى الجهة، للتعبير عن غضبهم من تكرّر الحوادث الصناعية بالمنطقة الصناعية بقابس ومن الأخطار المحدقة بهذه المدينة، مطالبين بتغيير المنوال التنموي الحالي للجهة والقائم على الصناعات الكيميائية، وبتركيز أنشطة نظيفة لا تضر بالبيئة ولا تهدد حياة السكان.وطالب المحتجون، بنقل الوحدات الصناعية الى خارج مناطق العمران، وبتركيز وحدات صناعية جديدة تحترم المواصفات البيئية المعمول بها دوليا، محملين الدولة المسؤولية الكاملة في الحوادث التي يمكن ان تحدث في المستقبل.وكانت فروع المنظمات الوطنية، قد أصدرت عقب الانفجار الذي شهدته يوم امس السبت، وحدة صناعية لصناعة الاسفلت، بيانات نبهت فيها الى المخاطر الصناعية الموجودة بالمنطقة الصناعية بقابس، مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لحماية الجهة من هذه الأخطار، وبالقيام بتحقيق شفاف في حادث الانفجار الذي شهدته وحدة صناعة الاسفلت والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة سادس بحروق.