الرابطة 2 - نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة

وات - فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
في المطوية
مستقبل قابس 4
القالعة الرياضية 3
في ملعب جربة ميدون
أمل جربة 2
سبورتينغ بن عروس 1
في ملعب منزل بوزلفة
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 1
سكك الحديد الصفاقسي 1
الترتيب
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 13 7
أمل جربة 12 7
سكك الحديد الصفاقسي 10 7
القلعة الرياضية 8 7
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 7 7
سبورتينغ بن عروس 7 7
المجموعة الرابعة
في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية 0
الترجي الجرجيسي 2
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد 1
أمل حمام سوسة 0
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي 1
مستقبل القصرين 0
الترتيب
الفريق النقاط لعب
أمل حمام سوسة 16 7
الترجي الجرجيسي 13 7
أولمبيك سيدي بوزيد 11 7
مستقبل المحمدية 10 7
النجم الرادسي 7 7
مستقبل القصرين 2 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الثالثة
في المطوية
مستقبل قابس 4
القالعة الرياضية 3
في ملعب جربة ميدون
أمل جربة 2
سبورتينغ بن عروس 1
في ملعب منزل بوزلفة
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 1
سكك الحديد الصفاقسي 1
الترتيب
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 13 7
أمل جربة 12 7
سكك الحديد الصفاقسي 10 7
القلعة الرياضية 8 7
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 7 7
سبورتينغ بن عروس 7 7
المجموعة الرابعة
في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية 0
الترجي الجرجيسي 2
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد 1
أمل حمام سوسة 0
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي 1
مستقبل القصرين 0
الترتيب
الفريق النقاط لعب
أمل حمام سوسة 16 7
الترجي الجرجيسي 13 7
أولمبيك سيدي بوزيد 11 7
مستقبل المحمدية 10 7
النجم الرادسي 7 7
مستقبل القصرين 2 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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