الرابطة 2 - نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة

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فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:في المطويةمستقبل قابس 4القالعة الرياضية 3في ملعب جربة ميدونأمل جربة 2سبورتينغ بن عروس 1في ملعب منزل بوزلفةالنادي الرياضي لمنزل بوزلفة 1سكك الحديد الصفاقسي 1مستقبل قابس 13 7أمل جربة 12 7سكك الحديد الصفاقسي 10 7القلعة الرياضية 8 7النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 7 7سبورتينغ بن عروس 7 7في ملعب المحمديةمستقبل المحمدية 0الترجي الجرجيسي 2في ملعب سيدي بوزيدأولمبيك سيدي بوزيد 1أمل حمام سوسة 0في الملعب البلدي برادسالنجم الرادسي 1مستقبل القصرين 0أمل حمام سوسة 16 7الترجي الجرجيسي 13 7أولمبيك سيدي بوزيد 11 7مستقبل المحمدية 10 7النجم الرادسي 7 7مستقبل القصرين 2 7