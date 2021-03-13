الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 13 مارس 2021

وات -

الكاف : 10اصابات جديدة بفيروس الكورونا ودون تسجيل حالات وفاة

ارتفعت حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد بولاية الكاف اليوم السبت إلى 5131 حالة وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 49 عيّنة رفعت بتاريخ 11 مارس والتي أسفرت عن تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس مع استقرار في عدد الوفيات في حدود 170شخصا وفق ما أوردته اليوم الادارة الجهوية للصحة بالكاف في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد في الجهة.وأشار التحيين إلى تواصل تحسّن حالات التعافي من المرض التي بلغت حوالي 98 بالمائة من إجمالي الإصابات المسجّلة مع استقرار في عدد المقيمين في المستشفيات في حدود 25 شخصا منهم ثمانية في اقسام الانعاش في حين ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 113 مصابا يمثّلون حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد بالجهة خلال الأيّام العشرة الاخيرة وفق نفس التحيين.