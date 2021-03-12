الطرف الليبي يتفق مع وزير التجهيز على زيارة طرابلس في الفترة القادمة لمتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

وات -

أفاد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بليبيا، أحمد المهدي بودربالة، الجمعة، أنه تم الاتفاق مع وزير التجهيز التونسي على تنظيم زيارة عمل إلى طرابلس في الفترة القريبة القادمة، بغاية التقدم في الاتفاقات التي حصلت بمناسبة المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ولا سيما مخرجات ورشة "إعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو إفريقيا جنوب الصحراء".ووجه سعيد القصبي مستشار الشركة الليبية للاستثمارات القابضة "لايكو" (شراكة بين القطاعين العام والخاص)، من جانبه، دعوة لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تونس للإسراع بتقديم ترشحاتهم للمشاركة في مشاريع الإعمار بطرابلس وعديد المدن الليبية الأخرى، وفق قوله.وأكد رئيس مشروع الطريق السيارة، مساعد - رأس جدير، سامي عمر الصادي، أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على عقد اجتماعات بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة قصد الربط بين الطريقين السيارتين التونسية والليبية، التي تمتد على طول 1750 كلم، وهو طول الطريق السيارة الليبية الممتدة من راس جدير إلى مساعد، مشيرا إلى إمكانية تركيز بوابة ذكية بين البلدين على غرار ما هو موجود في عديد البلدان بما ييسر حركة التبادل بينهما.وأضاف قائلا "إن إكمال الطريق السيارة المغاربية تبقى من المشاغل والمشاريع الكبرى التي يمكن أن تكون من الأدوات الهامة بالنسبة لمنطقة المغرب العربي الكبير وللمنطقة المتوسطية وللربط بين المغرب العربي ومشرقه.وقد اطلع وفد رفيع المستوى من أصحاب القرار الليبيين والقائمين على منشآت حكومية، الجمعة، على عدد المشاريع الوطنية الكبرى في مجالات البنية الأساسية من بينها مشروع "تبرورة" وذلك في إطار التسويق للمشاريع الوطنية الكبرى والبحث عن مستثمرين، المبرمج ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، الذي نظمه مجلس الاعمال التونسي الافريقي بمدينة صفاقس، 11 و12 مارس 2021.واحتضن مقر شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة)، في هذا الإطار، لقاء تولى خلاله الرؤساء المديرون العامون لخمس منشآت وطنية تابعة لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية تقديم عروض حول عدد هام من المشاريع منها الجاهز للإنجاز ومنها ما هو قيد التنفيذ ومنها ما تم إنجازه بعد. وتتعلق هذه المشاريع بالمقاولات والأشغال العامة والطرقات والتهذيب والتجديد العمراني والطرقات السيارة ومشاريع السكن وغيرها.وأكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، ضرورة استغلال كل الفرص لتقريب الجانبين التونسي والليبي والبحث عن مكامن حقيقية للتعاون والشراكة في كل الميادين ولا سيما في مجال البنية التحتية والإعمار والبناء والتشييد، مشددا على ضرورة تكثيف اللقاءات بين الهياكل الرسمية والهياكل المهنية والخبراء والفنيين المتدخلين في المجال من البلدين.كما تعرف الوفد الليبي، من جهة اخرى، على موقع مشروع تبرورة الممتد على 324 هكتارا. وذكر الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة)، وسيم الزواري، بالمرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بإزالة التلوث فضلا عن مختلف الأشغال المنجزة في إطار التهيئة والمتابعة البيئية (منتزه حضري إيكولوجي) وإنجاز طريق تمر من منطقة المشروع وتربط المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة صفاقس.واعتبر الزواري أن مختلف الأشغال المنجزة إلى حد الآن من طرف الدولة تيسر على المستثمرين الخواص التهيئة المستقبلية للمشروع المقدرة كلفتها بحوالي بحوالي 2380 مليون دينار وإقامة مركز عمراني متوسطي متكامل يشتمل على 25 ألف مسكن ومكونات سياحية وترفيهية واقتصادية وبيئية مختلفة.وقدم الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "صومترا"، طارق السعيدي، من جانبه بسطة عن عدد من المشاريع الكبرى التي تنجزها الشركة من بينها الطريق الرابطة بين المدخلين الشمالي والجنوبي بمدينة صفاقس.وكشف السعيدي في تصريح ل"وات" على هامش هذا اللقاء، عن المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشركة في الفترة من 2021 إلى 2023 والمقدرة بحوالي 250 مليون دينار. ومن أبرزها قسط تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة في منطقة بن عروس وهو قسط يربط مع المدخل الغربي للطريق السريعة.