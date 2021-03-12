​​​​​​​قفصة: حملة لمقاومة الرّبط العشوائي بشبكة توزيع مياه الشرب بمعتمدية أمّ العرائس

وات -

أسفرت حملة نفّذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الاربعاء الماضي بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة لمقاومة ظاهرة الرّبط العشوائي بشبكة توزيع مياه الشرب عن رصد ما لا يقلّ عن 219 ربطا عشوائيا بحيّي الامل 1 والأمل 2 بقنوات التزويد بهذا المرفق الحيوي.وقال مدير إقليم هذه الشركة بقفصة، محمد بن عاسي، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"وات"، "إنّ فريقا يتكوّن من السلطات المحلية ومن الحرس الوطني ومن شركة توزيع المياه رصد الاربعاء الماضي 219 ربطا عشوائيا بشبكة توزيع مياه الشرب في معتمدية أم العرائس، بما في ذلك محلاّت سكنية وحمّامات، ومقاه، ومحطّة لغسل السيّارات، خاصة بحيّ الامل 1 وحيّ الامل 2".كما رصد هذا الفريق، على مستوى المسلك الذي يربط بين مدينة أم العرائس ومنطقة البركة، حالات كثيرة من الربط بشبكة التزود بمياه الشرب لأغراض ريّ مساحات كبيرة من الزياتين والاشجار المثمرة المختلفة والخضروات.وتفاقمت في السنوات الأخيرة، بعدد من مناطق ولاية قفصة وخاصة بمعتمدية أم العرائس، ظاهرة سرقة مياه الشرب والربط العشوائي بشبكة توزيع الماء، سيما بالاحياء العشوائية، بالاضافة إلى إستعمال هذه المياه لغير الإستعمالات المنزلية، ما يتسبّب في تواتر انقطاع مياه الشرب وإضطرابها في عدّة أحياء بالمعتمدية على كامل فترات السنة، وخاصة في فصل الصيف.وحسب مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، فإن الموارد المائية المُتاحة بأم العرائس والمُخصّصة للشرب هي في حدود 90 لتر في الثانية متأتية من 4 آبار، وهو ما يعني 150 لتر من الماء في اليوم الواحد لكلّ فرد، أي ما يكفي 10 آلاف و 400 مشترك في حين أن معتمدية أم العرائس لا تعُدّ سوى 7 آلاف مشترك.ولفت هذا المسؤول إلى أن ظاهرة سرقة مياه الشرب بالربط العشوائ، وبقطع العدّادات، وأيضا بتخصيص مياه الشرب لأغراض الرّي الفلاحي، قد تزايدت حدّتها في معتمدية أم العرائس منذ سنوات، ما أثّر كثيرا على إنتظام تزويد عدّة أحياء بهذه المنطقة بمياه الشرب، مضيفا أن هذه الظاهرة "لم تُقاوم منذ بدء ظهورها".وأسفرت هذه الحملة، التي ستتلوها حملات مماثلة حسب ذات المصدر، عن إزالة 50 ربط عشوائي بشبكة توزيع مياه الشرب من حي الامل 2، وكذلك من على مستوى مسلك أم العرائس البركة، بالاضافة إلى دعوة سكّان حيّ الامل 1 وحي الامل 2 إلى الإسراع بتقديم طلبات للربط بشبكة المياه وتسوية وضعياتهم.