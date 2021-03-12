الرابطة الأولى (الجولة 18) - كلاسيكو مشوق بين النجم الساحلي الملاحق والترجي المتصدر

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تجري غدا السبت مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى . وتتميز مقابلات السبت بقمة من الحجم الثقيل تجمع بين النجم الرياضي الساحلي الملاحق والترجي الرياضي التونسي المتصدر .وستتجه الأنظار الى مباراة الكلاسيكو بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة حيث سيسعى النجم الرياضي الساحلي صاحب المرتبىة الثانية الى وضع حد لسلسلة انتصارات ضيفه الترجي الرياضي التونسي، متصدر الترتيب، وتقليص فارق النقاط بينهما، بينما سيعمل أبناء المدرب معين الشعباني على تحقيق نتيجة ايجابية ودعم موقفه في سباق التتويج بالبطولة.وسيدخل النجم الرياضي الساحلي، المنتشي بانتصار ثمين أمام جراف داكار السينغالي في اطار دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي ، بروح معنوية انتصارية عالية .وبدوره سيكون الترجي الرياضي التونسي معززا في مباراة الكلاسيكو بتشكيلة تضم عديد العناصر المتألقة في آخر مباريات الفريق سواء المحلية أو القارية.وسيدير المباراة، الحكم نضال اللطيف.وعلى ملعب هادي النيفر بباردو يستضيف الملعب التونسي، صاحب المركز الثامن، النادي الرياضي الصفاقسي، صاحب المركز الثالث، في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات حيث سيعمل أبناء المدرب غازي الغرايري على تحقيق نتيجية ايجابية بينما سيدخل زملاء الحارس أيمن دحمان المباراة على أمل العودة الى عاصمة الجنوب بانتصار ثمين من شأنه أن يدعم حظوظ الفريق في الظفر بالمركز الثاني المؤهل لرابطة الابطال الافريقية الموسم القادم.ورغم أنّ الكفة تميل الى الضيوف لحصد 3 نقاط اضافية في رصيدهم، خصوصا وأنّ زملاء فراس شواط قدموا في آخر مباراة لهم أمام ساليتاس البوركيني مردودا جيدا ، الاّ أنّ الملعب التونسي يعدّ رقما صعبا على ميدانه وقادر على مفاجاة الفرق الكبيرة عبر الثالوث بلال الماجري وحسين المسعدي والجزائري بلال آية مالك.وسيدير اللقاء الحكم أمير لوصيف.من جهة أخرى، ستكون الدفعة الثانية من الجولة 18 التي ستلعب يوم الأحد، حافلة بالتنافس، خصوصا وأنّ مستوى جميع الفرق وترتيبها متقارب في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.ففي ملعب بوجمعة الكميتي بباجة يستقبل الأولمبي الباجي فريق اتحاد تطوين في مقابلة يراهن عليها أبناء المدرب خالد بن يحي لتحقيق الانتصار السادس في بطولة هذا الموسم، دافعهم في المردود المتميز للفريق خصوصا أمام الفرق الكبرى وفرق أعلى الترتيب.أما اتحاد تطاوين الذي برهن منذ انطلاق الموسم أنّه فريق صعب المراس أمام جميع منافسيه فسيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة من أجل العودة بنتيجة ايجابية خصوصا وأنّ زملاء محمد علي بن عبد السلام قدموا في آخر 5 مباريات لهم مردودا متميزا وحققوا انتصارات باهرة خارج الديار أمام فرق تتجاوزهم من حيث الامكانيات والرصيد البشري مثلما فعلوا أمام النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بالذات عندما فازوا 2-1.ويدير اللقاء الحكم وسيم بن صالح.وعلى ملعب أحمد البصيري ، يستضيف النادي البنزرتي فريق الاتحاد المنستيري في مقابلة ذات اهمية قصوى للفريق المحلي الذي يصارع من أجل تفادي النزول ، حيث سيدخل أبناء المدرب قيس اليعقوبي المباراة بنزعة هجومية من أجل الخروج بنقاط الفوز و تدارك هزيمتهم الأخيرة أمام مستقبل سليمان، في حين سيسعى زملاء ادريس المحيرصي الى مفاجئة الخصم وتدعيم مركزهم في الترتيب والعمل على مصالحة مشجعيهم اثر الهزيمة الأخيرة التي مني بها الفريق أمام اتحاد بن قردان بنتيجة 3 -2.ويدير المباراة الحكم أسامة بن اسحاق.وفي ملعب حمدة العواني بالقيروان ، تستضيف شبيبة القيروان متذيل الترتيب مستقبل الرجيش، صاحب المركز الخامس، في مسعى لتحقيق أول انتصار هذا الموسم وفي محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث سينزل فريق الشبيبة بكل ثقله من أجل كسب 3 نقاط ثمينة من شأنها أن تساهم في رفع المعنويات في قادم الجولات، في حين سيدخل زملاء اللاعب محمد مروان السعيدي المباراة من أجل كسر سلسة التعادلات في آخر 4 لقاءات والعودة للانتصارات التي توقفت منذ الجولة 12 أمام مستقبل سليمان.ويدير المباراة الحكم مجدي بالحاج علي .وعلى الملعب البلدي بالمتلوي، يستضيف نجم المتلوي، صاحب المركز 11، فريق مستقبل سليمان، صاحب المركز السادس، في مباراة متكافئة، سيرمي فيها كل من المدربين محمد علي معالج و يامن الزلفاني كل الأوراق، من أجل الخروج بنقاط الفوز، حيث سيعمل الفريق المحلي العائد بتعادل في الدقائق الأخيرة أمام شبيبة القيروان الى تدعيم مركزه والخروج من دائرة الخطر، في حين سيسعى مستقبل سليمان الى مواصلة التألق في البطولة وحصد أكثر ما يمكن من النقاط خصوصا أمام الفرق المتذيلة الترتيب والتي تصارع من أجل البقاء.ويدير المباراة الحكم نصر الله الجوادي.وعلى ملعب حمادي العقربي برادس سيكون التنافس مشوقا بين النادي الافريقي واتحاد بن قردان، حيث ستشهد المقابلة ندية كبيرة بين الفريقين وقد تحسم فيها النتيجة بمجرد جزئيات صغيرة.وتكمن أهمية هذه المقابلة، في كونها تجمع بين فريق عريق مازل يتخبط في أزمة نتائج ويقبع في أسفل الترتيب، وفريق صاعد مثّل مفاجاة الموسم باحتلاله المركز الرابع وتعود التألق أمام الفرق "الكبرى".ويدير المقابلة الحكم عامر شوشان.