مدينة العلوم بتونس تعمل على إحداث فروع جديدة لها في عدد من ولايات الجمهورية بهدف دمقرطة العلوم وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص

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تعمل مدينة العلوم بتونس في اطار استراتيجيتها العامة للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، على إحداث فروع جديدة لها في عدد من ولايات الجمهورية بهدف دمقرطة العلوم وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة مدير عام مدينة العلوم فتحي زقروبة.وأشار فتحي زقروبة خلال ندوة صحفية للكشف عن البرنامج العلمي لمدينة العلوم لسنة 2021، إلى أن الاستراتيجية العامة لمدينة العلوم بتونس مرتبطة بالإمكانيات المتوفرة والكفاءات العلمية إضافة إلى برامج الشراكة التي من الممكن إبرامها مع مختلف المؤسسات العمومية على رأسها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات القطاعية الخاصة ومكونات المجتمع المدني والعلمي.وأكد أن مدينة العلوم بتونس تسعى إلى اعتماد خطة اتصالية وإعلامية وتسويقية ناجعة للإعلان عن التظاهرات والأنشطة العلمية، لافتا في هذا السياق إلى أن تداعيات أزمة كوفيد 19 ألقت بظلالها على نشاط المدينة التي سجلت السنة الفارطة انخفاضا في عدد الزوار توقيا من انتشار فيروس كورونا.ويتضمن البرنامج العلمي السنوي لمدينة العلوم بتونس 18 ورشة علمية جديدة تسلط الضوء على مواضيع تهتم بالعلوم الطبيعية والرياضيات وموجهة الى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية إضافة إلى 8 تظاهرات علمية من بينها "ليلة النجوم" و"أيام الطيران" التي يتابعها أغلب الزوار باستمرار كل سنة.وأعدت المدينة برنامجا تعليميا متنوعا للتلاميذ المولعين بالعلوم خلال العطل المدرسية، يضم إحداث مجموعة من المدارس الصيفية الجديدة والمخصصة لعلوم الطيران والعلوم الطبيعية وعلم الوراثة وتحديدا كل ما يتعلق بالحمض النووي.وسيكون زوار مدينة العلوم بتونس على موعد مع عدد من السهرات الفلكية المبرمجة في مواعيد مختلفة من السنة، وذلك مع توفر كل المستلزمات لرصد السماء ومواكبة أهم الأحداث الفلكية الهامة.وأدرجت المدينة هذه السنة عددا من الفعاليات الجديدة ضمن برنامجها العلمي على غرار تظاهرة "سهرات المدينة" و"كرسي المدينة للفنون والعلوم" و"أيام المعرفة" و"صدى العلوم" وغيرها علاوة على تصميم 7 معارض علمية بخصوص الطيران والثقافة الرقمية والطاقات المتجددة من أجل التنمية.كما ستعمل مدينة العلوم خلال سنة 2021 على صيانة فضاءاتها وتهيئة المساحات والفضاءات الخضراء للمدينة وإعادة تهيئة إقامة أبي فهر فضلا عن تهيئة وتجهيز واستكمال فروع المدينة بتطاوين وقبلي والقصرين، وفق مدير عام المدينة.وبرمج القائمون على فرع مدينة العلوم بتطاوين تنظيم 14 ورشة علمية و7 أيام علمية عالمية بالإضافة إلى 5 سهرات فلكية و3 نواد علمية و3 مدارس صيفية وعددا من المسابقات العلمية بمناسبة ذكرى إحداث هذا الفرع.