تعيين خالد الشلي رئيسا مديرا عاما للخطوط التونسية

اعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الجمعة، انه تم تعيين خالد الشلي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسيةوافادت الوزارة ان خالد الشلي متحصل على شهادة في المحاسبة من معهد الدراسات التجارية العليا قرطاج سنة 1989 ويشغل حاليا خطة ممثل لشركة الخطوط التونسية بكندا.كما سبق وأن شغل خطة رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات ومدير عام للشركة الخطوط التونسية السريعة وخطة مدير مركزي مالي بشركة الخطوط التونسية ومدير إفريقيا الشمالية بالمنظمة الدولية للنقل الجوي، وفق المصدر ذاته.