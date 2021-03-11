العجز الطاقي لتونس يتحسن بنسبة 28 بالمائة في جانفي 2021

وات -

بلغ العجز الطاقي لتونس 36ر0 مليون طن مكافئ نفط، في جانفي 2021، مقابل 49ر0 مليون طن مكافئ نفط، في الفترة ذاتها من سنة 2020 ليسجل بذلك تحسنا بحوالي 28 بالمائة، وفق التقرير الشهري للوضع الطاقي، نشرته وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مساء، الخميس.وتطوّر مؤشّر الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد باعتبار الأتاوة (الموظفة على مرور أنبوب الغاز الجزائري نحو ايطاليا)، والتي تمثل نسبة الموارد المتاحة في الطاقة الأوليّة بالنسبة للاستهلاك، لتبلغ 56 بالمائة، في جانفي 2021، مقابل 41 بالمائة خلال جانفي 2020.في حين ناهزت الاستقلاليّة الطاقيّة لتونس، دون احتساب الاتاوة، نسبة 46 بالمائة في جانفي 2021 (مقابل 35 بالمائة في 2020).وأرجع التقرير تحسّن العجز الطّاقي إلى تأثير جائحة كوفيد - 19 على الطلب والإجراءات الاستثنائية، التّي أقرّتها الحكومة لمجابهة هذه الأزمة الصحيّة.وارتفعت الموارد الوطنيّة للطاقة الأوليّة بنسبة 33 بالمائة، في جانفي 2021، لتصل الى 46ر0 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.ويعزى هذا التحسّن أساسا الى ارتفاع الانتاج الوطني للنفط والغاز والأتاوة الموظّفة على الغاز الجزائري، التي ارتفعت بنسبة 51 بالمائة مقارنة بجانفي 2020.ويساهم الإنتاج الوطني للمحروقات بنحو 77 بالمائة من موارد الطاقة الأولية. ويعدّ انتاج الكهرباء باستعمال الطّاقات المتجددة (انتاج شركة الكهرباء والغاز) ضعيفا ولايمثل سوى نسبة 1 بالمائة من الموارد الأوليّة.وسجّل الطلب الجملي على الطاقة الأوليّة انخفاضا طفيفا بنسبة 3 بالمائة، ليمر من 84ر0 مليون طن مكافئ نفط، في جانفي 2020، الى 82ر0 مليون طن مكافئ نفط، سنة 2021.وتقلّص الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة والمواد البترولية بنسبة 4 بالمائة.