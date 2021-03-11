القصرين: وفاة طفلين وإصابة إمرأة بإصابات متفاوتة الخطورة جراء إنفجار لغم أرضي في جبل السلوم

وات - أسفر إنفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم على مستوى منطقة "وسنينت" بولاية القصرين، ظهر اليوم الخميس، عن وفاة طفلين وإصابة والدتهما بإصابات متفاوتة الخطورة.
وافاد مصدر امني بالجهة (وات) بان فرق الحماية المدنية بالقصرين تولت نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين وتمكين المرأة من الاسعافات اللازمة
وكانت وزارة الدفاع الوطني نبهت في عدة مناسبات كافة المواطنين، بأنه يحجر الدخول إلى مناطق العمليات العسكرية المغلقة حفاظا على سلامتهم من الألغام التي تقوم العناصر الإرهابية بزرعها، ومن رمايات أسلحة تشكيلات الجيش الوطني.
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وافاد مصدر امني بالجهة (وات) بان فرق الحماية المدنية بالقصرين تولت نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين وتمكين المرأة من الاسعافات اللازمة
وكانت وزارة الدفاع الوطني نبهت في عدة مناسبات كافة المواطنين، بأنه يحجر الدخول إلى مناطق العمليات العسكرية المغلقة حفاظا على سلامتهم من الألغام التي تقوم العناصر الإرهابية بزرعها، ومن رمايات أسلحة تشكيلات الجيش الوطني.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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