القصرين: وفاة طفلين وإصابة إمرأة بإصابات متفاوتة الخطورة جراء إنفجار لغم أرضي في جبل السلوم

وات -

أسفر إنفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم على مستوى منطقة "وسنينت" بولاية القصرين، ظهر اليوم الخميس، عن وفاة طفلين وإصابة والدتهما بإصابات متفاوتة الخطورة.وافاد مصدر امني بالجهة (وات) بان فرق الحماية المدنية بالقصرين تولت نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين وتمكين المرأة من الاسعافات اللازمةوكانت وزارة الدفاع الوطني نبهت في عدة مناسبات كافة المواطنين، بأنه يحجر الدخول إلى مناطق العمليات العسكرية المغلقة حفاظا على سلامتهم من الألغام التي تقوم العناصر الإرهابية بزرعها، ومن رمايات أسلحة تشكيلات الجيش الوطني.