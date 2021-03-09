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رئيس الجمهورية يستقبل زهير المغزاوي و غازي الشواشي

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 20:42 قراءة: 0 د, 36 ث
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 بقصر قرطاج، مع أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وتناول اللقاء الوضع السياسي بالبلاد وسبل البحث عن حلول للأزمة الراهنة.

ووفق بلاغ قصر قرطاج, عبّر رئيس الجمهورية عن الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبه السياسية.


وتم التطرق خاصة إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص. كما تم التأكيد على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرا فاعلا فيه، وقوة دفع واقتراح.

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