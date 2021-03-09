توقف وحدات الانتاج التابعة لشركة ملاحات جرجيس على خلفية دخول الأعوان في إضراب لمدة 4 أيام

وات - توقفت كل وحدات الانتاج التابعة شركة ملاحات جرجيس "كوتيزال" عن العمل إثر دخول أعوان الشركة ، اليوم الثلاثاء، في إضراب لمدة 4 أيام، على خلفية ما اعتبروه تعنّتا من ادارة الشركة في الاستجابة لمطالبهم رغم التحركات المتتالية التي نفذوها وجلستي الصلح اللتين عقدهما الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس مع إدارة الشركة وباءتا بالفشل.
وتتعلق هذه المطالب، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الهادي الحميدي، بإلغاء المناولة، ومراجعة التصنيف، وتوفير النقل للعملة، وترسيم عاملات النظافة وعون الحراسة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأعوان يطالبون كذلك بإحداث مطعم بالشركة، والتعجيل بالانتداب، واضفاء مرونة على العطل السنوية، وتمكين العملة من منحة العودة المرضية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتتعلق هذه المطالب، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الهادي الحميدي، بإلغاء المناولة، ومراجعة التصنيف، وتوفير النقل للعملة، وترسيم عاملات النظافة وعون الحراسة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأعوان يطالبون كذلك بإحداث مطعم بالشركة، والتعجيل بالانتداب، واضفاء مرونة على العطل السنوية، وتمكين العملة من منحة العودة المرضية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222063