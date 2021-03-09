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سيدي بوزيد : إصابة مواطن في انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 12:31 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - انفجر اليوم الثلاثاء لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل مغيلة التابع لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، أسفر عن اصابة مواطن من دوار "الخلايفية" وفق ما صرّح به مصدر أمني لــ(وات).

وبيّن المصدر ذاته أن المواطن أصيب على مستوى الساق.
ويذكر أن جبل مغيلة منطقة عسكرية مغلقة يشهد تحركّات لعناصر إرهابية منذ سنوات.



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