سيدي بوزيد : إصابة مواطن في انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة

وات - انفجر اليوم الثلاثاء لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل مغيلة التابع لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، أسفر عن اصابة مواطن من دوار "الخلايفية" وفق ما صرّح به مصدر أمني لــ(وات).
وبيّن المصدر ذاته أن المواطن أصيب على مستوى الساق.
ويذكر أن جبل مغيلة منطقة عسكرية مغلقة يشهد تحركّات لعناصر إرهابية منذ سنوات.
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وبيّن المصدر ذاته أن المواطن أصيب على مستوى الساق.
ويذكر أن جبل مغيلة منطقة عسكرية مغلقة يشهد تحركّات لعناصر إرهابية منذ سنوات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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